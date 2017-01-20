НАСА показало архивные фото Вашингтона в честь инаугурации Трампа

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА опубликовало в соцсети Twitter архивные снимки американской столицы из космоса в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

"В честь инаугурации президента Трампа представляем архивные снимки Вашингтона из космоса", — написало ведомство, выложив четыре снимка.

@NASA НАСА опубликовало архивные космические снимки Вашингтона в честь инаугурации Трампа

@NASA НАСА опубликовало архивные космические снимки Вашингтона в честь инаугурации Трампа

@NASA НАСА опубликовало архивные космические снимки Вашингтона в честь инаугурации Трампа

Кандидатура главы НАСА выдвигается президентом, но до сих пор Дональд Трамп не принял решение о том, кто возглавит космическое ведомство в его администрации.

Поскольку срок полномочий назначенного экс-президентом Бараком Обамой Чарльза Болдена истекает с окончанием полномочий самого президента в пятницу 20 января, обязанности исполнительного главы НАСА будет выполнять заместитель администратора ведомства Роберт Лайтфут. После выборов и до настоящего времени в НАСА работает переходная команда Трампа.