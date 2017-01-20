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    В мире

    НАСА показало архивные фото Вашингтона в честь инаугурации Трампа

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (561)

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    Кандидатура главы НАСА выдвигается президентом, но до сих пор Дональд Трамп не принял решение о том, кто возглавит космическое ведомство в его администрации.
    НАСА опубликовало архивные космические снимки Вашингтона в честь инаугурации Трампа
    @NASA

    КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА опубликовало в соцсети Twitter архивные снимки американской столицы из космоса в честь инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

    "В честь инаугурации президента Трампа представляем архивные снимки Вашингтона из космоса", — написало ведомство, выложив четыре снимка.

    @NASA
    НАСА опубликовало архивные космические снимки Вашингтона в честь инаугурации Трампа
    @NASA
    НАСА опубликовало архивные космические снимки Вашингтона в честь инаугурации Трампа
    @NASA
    НАСА опубликовало архивные космические снимки Вашингтона в честь инаугурации Трампа
    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа проходит в Вашингтоне в пятницу.

    Кандидатура главы НАСА выдвигается президентом, но до сих пор Дональд Трамп не принял решение о том, кто возглавит космическое ведомство в его администрации.

    Поскольку срок полномочий назначенного экс-президентом Бараком Обамой Чарльза Болдена истекает с окончанием полномочий самого президента в пятницу 20 января, обязанности исполнительного главы НАСА будет выполнять заместитель администратора ведомства Роберт Лайтфут. После выборов и до настоящего времени в НАСА работает переходная команда Трампа.

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