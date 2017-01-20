Фотоитоги 20 января: инаугурация Трампа, Рада на каникулах, мусор во Львове

Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

"Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

В пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа. Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.

В ходе церемонии Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.

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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В пятницу, 20 января, в 19.00 по Киеву состоится инаугурация Трампа. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил в пятницу о закрытии пятой сессии парламента VIII созыва. После объявления о закрытии пятой сессии в сессионном зале парламента прозвучал Гимн Украины.

Шестая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года, соответствующий календарный план работы парламента ранее поддержали 232 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно принятому постановлению, в ходе следующей сессии депутаты будут работать в пленарном режиме 12 недель. Еще 12 недель отводится для работы в комитетах, комиссиях, фракциях и с избирателями. За это время депутаты планируют провести в Раде 12 "часов вопросов к правительству".

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Мэр Львова Андрей Садовый обвинил высшее руководство страны в саботировании проблемы "мусорной блокады" города, которая грозит превратиться в экологическую катастрофу с наступлением тепла. По словам мэра, на площадках города накапливается много мусора, при этом через неделю синоптики обещают плюсовую температуру.

Садовый заявил, что во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации. По его словам, все перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют очень серьезные проблемы с вывозом мусора.

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