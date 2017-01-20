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    Фотоленты

    Фотоитоги 20 января: инаугурация Трампа, Рада на каникулах, мусор во Львове

    (обновлено: )29
    Дональд Трамп на инаугурации
    Меланья Трамп на инаугурации Дональда Трампа
    Присяга Майкла Пенса
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией 20 января 2017 года
    Мусор во Львове
    Вашингтон перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Активисты митинговали в поддержку Дональда Трампа в Киеве в день инаугурации нового президента Соединенных Штатов
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил в пятницу о закрытии пятой сессии парламента VIII созыва. Шестая сессия начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года
    Наркобарон Хоакино Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка экстрадирован властями Мексики в США
    Дональд Трамп на инаугурации
    Дональда Трампа привел к присяге президента США председатель Верховного суда Джон Робертс.
    REUTERS Carlos Barria
    Меланья Трамп на инаугурации Дональда Трампа
    Меланья Трамп выбрала для инаугурации своего супруга голубой костюм от американского дизайнера Ральфа Лорена, которого также предпочитает проигравшая на выборах Хиллари Клинтон.
    REUTERS Carlos Barria
    Присяга Майкла Пенса
    Майкл Пенс стал 48-м вице-президентом США, принеся присягу на церемонии инаугурации у Капитолия США.
    SAUL LOEB / POOL / AFP
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией 20 января 2017 года
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией 20 января 2017 года.
    JIM WATSON / AFP
    Мусор во Львове
    Во Львове снова актуальна проблема с вывозом мусора. По сообщению львовских СМИ и жителей города, коммунальные службы неделями не вывозят мусор, а в некоторых спальных районах баки стоят переполненными с конца декабря прошлого года.
    032.ua
    Вашингтон перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа
    Paul J. Richards / AFP
    Активисты митинговали в поддержку Дональда Трампа в Киеве в день инаугурации нового президента Соединенных Штатов
    Активисты митинговали в поддержку Дональда Трампа в Киеве в день инаугурации нового президента Соединенных Штатов
    REUTERS Gleb Garanich
    Эвакуационный лагерь в Италии
    Эвакуационный лагерь в Италии: последствия землетрясения.
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил в пятницу о закрытии пятой сессии парламента VIII созыва. Шестая сессия начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил в пятницу о закрытии пятой сессии парламента VIII созыва. Шестая сессия начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года.
    УНИАН
    Наркобарон Хоакино Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка экстрадирован властями Мексики в США
    Наркобарон Хоакино Гусман Лоэра по прозвищу "Коротышка" экстрадирован властями Мексики в США.
    MEXICAN INTERIOR MINISTRY / AFP

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    Дональда Трампа привел к присяге президента США председатель Верховного суда Джон Робертс.

    Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

    "Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

    В пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа. Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.

    В ходе церемонии Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.

    Смотрите также: Прием и ужин перед инаугурацией Дональда Трампа

    Читайте также — Трамп перед инаугурацией: судебный иск, катастрофический рейтинг, протесты

    Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В пятницу, 20 января, в 19.00 по Киеву состоится инаугурация Трампа. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

    Смотрите также — Барак Обама: яркие кадры президентства

    Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил в пятницу о закрытии пятой сессии парламента VIII созыва. После объявления о закрытии пятой сессии в сессионном зале парламента прозвучал Гимн Украины.

    Шестая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года, соответствующий календарный план работы парламента ранее поддержали 232 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Согласно принятому постановлению, в ходе следующей сессии депутаты будут работать в пленарном режиме 12 недель. Еще 12 недель отводится для работы в комитетах, комиссиях, фракциях и с избирателями. За это время депутаты планируют провести в Раде 12 "часов вопросов к правительству".

    Читайте также: Хоти – не хоти, а нужно. Что Раду заставят принять в 2017 году

    Мэр Львова Андрей Садовый обвинил высшее руководство страны в саботировании проблемы "мусорной блокады" города, которая грозит превратиться в экологическую катастрофу с наступлением тепла. По словам мэра, на площадках города накапливается много мусора, при этом через неделю синоптики обещают плюсовую температуру. 

    Садовый заявил, что во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации. По его словам, все перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют очень серьезные проблемы с вывозом мусора.

    Читайте также: Чернобыль №2 во Львовской области. ЧП на свалке, паника экологов, страх Садового

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