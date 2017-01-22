наверх
22.01.201702:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп в ЦРУ заявил, что воюет с "нечестной прессой"

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (603)

    156
    По заявлению президента США, сделанному в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли, никто не испытывает более сильных чувств к разведсообществу и ЦРУ, "чем Дональд Трамп".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что воюет с "нечестной прессой", которая, по его словам, собиралась поссорить его с разведкой.

    Филип Ковачевич
    facebook.com/filip.kovacevic.14
    Эксперт о Трампе, Третьей мировой войне и распаде НАТО

    Читайте также: С Трампом: программа новой администрации США

    Трамп посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли.

    "Причина того, что я приехал, в том, что у меня постоянная война со СМИ, они одни из самых нечестных людей, которые только бывают", — сказал Трамп, выступая перед сотрудниками ЦРУ, под одобрительные выкрики. По его словам, СМИ пытались представить дело так, что у него и разведывательного сообщества "вражда". Трамп заявил, что это совершенно не так.

    "Никто не испытывает более сильных чувств к разведсообществу и ЦРУ, чем Дональд Трамп", — заверил президент США.

    Он заявил также, что "на 1000%" поддерживает ЦРУ. "Мы снова начнем выигрывать, и вы возглавите это!" — пообещал Трамп. Он также высоко отозвался о кандидате в директоры ЦРУ Майке Помпео — по его словам, у него было девять кандидатов на пост директора ЦРУ, но после первой же встречи с Помпео все сомнения рассеялись.

    "Я вас люблю, я вас уважаю, никто больше меня не уважает вас", — заверил Трамп.

    Ранее Трамп резко критиковал разведслужбы США, которые обвинили Россию в попытках помочь Трампу на выборах и допустили утечки в прессу об анонимном докладе, в котором утверждалось, что Россия имеет компромат на Трампа.

    Директор разведки США Джеймс Клэппер, работавший до смены администрации 20 января, выразил Трампу "возмущение" утечками в прессу, но не стал извиняться или обещать наказать виновных.

    Трамп категорически опроверг попытки скомпрометировать его в прессе и заявил, что речь идет о "фейковых новостях". Он также заявил, что компромат — дело рук его политических противников, и сравнил кампанию по его дискредитации с "порядками нацистской Германии".

    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.

    Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Тереза Мэй
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Доллары
    Экономика Украины. Падение гривны
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ