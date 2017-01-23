Трамп изменит договор о торговле с Мексикой и Канадой

JEFF KOWALSKY / AFP

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен провести с Мексикой и Канадой новые переговоры по договору о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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"Мы начнем новые переговоры по NAFTA, иммиграции и безопасности на границе", — сказал Трамп на церемонии в Белом доме, которую транслировал сайт Белого дома.

Трамп 31 января встречается с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето в Вашингтоне.

Ранее Белый дом сообщал, что Трамп намерен пересмотреть NAFTA, а если не получит требуемых условий, то США выйдут из договора.

Напомним, президент Мексики Энрике Пенья Ньето после подтверждения планов главы США Дональда Трампа возвести стену на границе двух стран вновь заявил, что мексиканские власти не будут оплачивать ее строительство.