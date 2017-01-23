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    Трамп изменит договор о торговле с Мексикой и Канадой

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (623)

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    По словам президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты начнут новые переговоры с Мексикой и Канадой по NAFTA, иммиграции и безопасности на границе.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    JEFF KOWALSKY / AFP

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен провести с Мексикой и Канадой новые переговоры по договору о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

    Сувенирные банкноты с изображением 45-го президента США Дональда Трампа
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    Так говорит Д.Трамп: манифест новой Америки от ее президента

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    "Мы начнем новые переговоры по NAFTA, иммиграции и безопасности на границе", — сказал Трамп на церемонии в Белом доме, которую транслировал сайт Белого дома.

    Трамп 31 января встречается с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето в Вашингтоне.

    Ранее Белый дом сообщал, что Трамп намерен пересмотреть NAFTA, а если не получит требуемых условий, то США выйдут из договора.

    Напомним, президент Мексики Энрике Пенья Ньето после подтверждения планов главы США Дональда Трампа возвести стену на границе двух стран вновь заявил, что мексиканские власти не будут оплачивать ее строительство.

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