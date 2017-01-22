Инаугурационная речь Трампа: реакция в мире, изменение курса и раздел США

Владимир Матвеев

В своей инаугурационной речи президент США Д. Трамп продемонстрировал изменение курса внутренней и внешней политики с направлением большей части расходов на решение накопившихся внутренних проблем страны. Инаугурация стала главным событием во всех основных странах, однако вызвала неоднозначную реакцию в ведущих СМИ и мире.

Президент США Дональд Трамп пообещал рабочие места, увеличение доходов, более доступную медпомощь и снижение уровня международного вмешательства США. Проводить изоляционистскую политику будет сложно. Главное — что реально будет делать Трамп, от которого ждут дерегулирования экономики, и которого будут судить по экономическим показателям.

В речи Трамп повторил основные положения своей предвыборной программы и заявлений после победы на президентских выборах, представив картину страны, находящейся в упадке и требующей хорошей "встряски".

Трамп сказал, что раньше США "вкладывали деньги в зарубежную промышленность", "защищали границы других стран" и "тратили триллионы долларов за океаном" в ущерб собственной промышленности, армии и инфраструктуре. Но "с этого дня Америка — в первую очередь", пообещал новый глава Белого дома.

В области внешней политики президент Трамп говорил о добрых чувствах по отношению к другим странам. "Мы не будем пытаться навязывать им свой образ жизни…".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа

Главное, он отметил, "мы укрепим старые союзы и сформируем новые, мы объединим цивилизованный мир в борьбе с радикальным исламским терроризм".

Экс-посол США в ООН Джон Болтон, сказал в интервью телеканалу Foxnews: "Трамп дал понять, к примеру, что он намерен укрепить старые союзы и сформировать новые. Ничего близкого к изоляционизму. Он объявил о том, что он намерен объединить мир с целью уничтожения радикального исламского терроризма. В том, что касается его тезиса о том, что мы не намерены навязывать миру наш образ жизни, эта идея восходит к отцам-основателям Америки, например, Джону Куинси Адамсу. Но для того, чтобы осуществить эти планы, США необходимы сильные международные позиции. Я думаю, он движется в этом направлении".

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"Мы будем следовать двум правилам: покупай американские товары и нанимай американцев", – заявлял в инаугурационной речи Дональд Трамп.

Положения этой речи получили разные оценки экспертов и государственных деятелей. Так, Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала искать компромиссы в вопросах торгового и военного сотрудничества с США. Выступая на пресс-конференции, она высказалась за сохранение партнёрских отношений между Берлином и Вашингтоном.

По словам Меркель, в выстраивании отношений с США необходимо делать упор на «общие ценности и взаимное уважение». Канцлер высказала предположение, что в ближайшие годы трансатлантическое партнерство не потеряет своей важности, передает Радио Свобода.

В Германии есть опасения, что ситуация выходит за рамки немецкой политики. Положение всей Европы на глобальной геополитической арене меняется. Введение высоких налогов на экспорт приведёт к большим изменениям в экономике.

Партнерство Ангелы Меркель и Барака Обамы обеспечивало проведение нужного курса администрации Обамы в ЕС, что сейчас поставлено под большое сомнение. Все это вскоре может измениться, и Ангеле Меркель придется — вероятно, в одиночестве — защищать целостность расколотого Евросоюза.

Между тем, пока, мало кто здесь верит, что угрозу Трампа обложить экспортируемые в США немецкие автомобили пошлиной в 35% поддержат в Конгрессе, сообщает ВВС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается на следующей нанести визит в США для того, чтобы обсудить с президентом Трампом вопросы двусторонних отношений и его подход к России и НАТО, сообщила британская The Telegraph.

"Правительственные источники сообщили, что миссис Мэй намерена получить гарантии относительно подхода мистера Трампа к России, отношения к Владимиру Путину и НАТО", — говорится в сообщении издания. "Мистеру Трампу будет сказано, что Британия не против открытия США диалога с Россией, но "на нынешнем этапе Вы не можете возобновить партнерские отношения" с ней, проинформировал источник".

Согласно изданию, Мэй также хочет отметить важность укрепления сотрудничества в рамках НАТО, согласившись, с предвыборными требованиями Д.Трампа о необходимости каждой из стран-членов вносить в бюджет альянса 2% ВВП, пишет The Telegraph.

Ранее Трамп заявил о намерении после Брексит заключить с Лондоном выгодную сделку.

Как считает собеседник Радио Свобода, политолог Ричард Вайц из Гудзоновского института в Вашингтоне, инаугурационная речь Трампа заметно отличалась от речей его предшественников.

"Заметным отличием этой речи от речей других президентов было то, что он не говорил о необходимости укреплять международные законы, он не говорит о поддержке прав человека в мире или гражданских свобод. Он лишь сказал, что мы будем сотрудничать с миром, но при этом поставим интересы Америки во главу угла. Я бы не назвал эту речь изоляционистской или интернационалистской".

"Я полагаю, что для Дональда Трампа было уместным поставить интересы американцев в центр политики, внутренней и внешней", — цитирует республиканца Тома Коттона Радио Свобода.

Влиятельный консервативный обозреватель Чарльз Краутхаммер, критик Трампа, считает, что внешнеполитические установки нового президента напугают многих союзников и торговых партнеров, поскольку, судя по речи, он рассматривает отношения с ними в контексте противостояния.

Президент США вскоре после инаугурации подписал первый указ, в котором поручил федеральным ведомствам ослабить ограничения, связанные с масштабной реформой здравоохранения, предпринятой бывшим президентом Бараком Обамой.

Официальный сайт Белого дома значительно изменился после вступления в должность нового президента, сообщает Голос Америки.

Страницы, посвященные политике в отношении изменения климата и правах ЛГБТ, были удалены.

Появилась цитата Трампа с его известным предвыборным призывом "Вернем Америке величие". Кроме того, появились новые разделы, посвященные программным предложениям нового президента.

Администрация выделила шесть тем и изложила свои предложения в этих областях. Вкратце они таковы:

– план "Америка, прежде всего" в сфере энергетики призывает к снижению энергетических затрат и максимальному использованию ресурсов США. Особые надежды команда 45-ого президента США возлагает на сланцевый газ и возобновляемые энергоресурсы;

– план "Америка, прежде всего" в области внешней политики ставит целью победу над радикальными исламскими террористическими организациями. В Белом доме подтвердили готовность продолжать сотрудничество со странами Персидского залива, как в энергетической сфере, так и борьбе с терроризмом;

– предусматривается создание 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшие десять лет и возвращение к ежегодному экономическому росту в 4 процента;

– планируется возврат к мощным вооруженным силам через их восстановление и создание передовых систем противоракетной обороны. Администрация Трампа также намерена сосредоточится на усилении системы противоракетной обороны для защиты от угроз, которые создают Северная Корея и Иран;

– раздел по поддержке правоохранительных органов включает план строительства стены на границе для прекращения незаконной иммиграции и потока банд, насилия и наркотиков; отмену статуса городов-убежищ и депортацию нелегальных иммигрантов, совершивших преступления с применением насилия;

Jim Bourg/REUTERS Президент США Дональд Трамп на инаугурации

– раздел "Торговые отношения, работающие для всех американцев", призывает к выходу из Транс-тихоокеанского партнерства и проведение новых переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).

Эксперт Ричард Вайц в области американо-российских отношениях, ожидает улучшения двусторонних отношений, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, потому что Москве могут понравиться заявления Дональда Трампа о том, что США не будут навязывать другим свой образ жизни, или тот факт, что он ничего не говорил о всеобщих демократических ценностях.

В пятницу, 20 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, непосредственно перед инаугурацией Трампа, Киссинджер отметил, что он согласен с "общей позицией" Трампа в отношении России. Бывший госсекретарь подчеркнул, что Америке следует уменьшить конфронтацию с Россией и что это должно стать одним из ключевых приоритетов для администрации Трампа, сообщает Fortune, США.

По мнению американских экспертов и комментаторов, предвыборная гонка и период до и после инаугурации также проиллюстрировали глубокий раскол американского общества. Наряду с парадами и балами, тысячи протестующих вступали в стачки с полицией, пытаясь помешать инаугурации, передает Радио Свобода.

Так, в день инаугурации 20 января и затем 21 января прошли выступления сторонников и противников Трампа. Десятки законодателей, около трети демократов в Палате представителей, объявили о намерении бойкотировать церемонию инаугурации Трампа по причине принципиальных идеологических и политических расхождений с новым президентом Соединенных Штатов.

По оценкам правоохранительных органов, торжества посетили около 900 тысяч человек, включая протестующих. По сообщениям местных СМИ, акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Митингующие разбили несколько витрин, полиция применила в ответ слезоточивый газ.

21 января в Вашингтоне проходит Женский марш против Трампа, включающий сотни тысяч демонстранток. Во всем мире тысячи женщин выходят на акции протеста против президента Трампа, сообщает агентство Reuters.

Помимо того, в то время как Трамп был приведен к присяге в качестве президента США, ряд общественных организаций инициировали сбор подписей под петицией за его импичмент. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте кампании Impeach Trump Now 20 января, причина акции в конфликте интересов главы Белого дома в связи с его бизнесом.

Одновременно петиция за импичмент Трампа, упирающая на его "гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм", запущена на сайте Change.org. По состоянию на 21 января она набрала около 86 тысяч подписей.

Как считает американский экономист, сотрудник исследовательской организации Atlas society Эдвард Хаджингс, в своей речи Дональд Трамп повторил идеи, которые были популярны у его избирателей, как будет выглядеть реальная политика нового президента, покажет ближайшее будущее.

Пока, после иннаугурационной речи президента Д. Трампа 20 января, весьма трудно сказать, насколько новая администрация сможет сотрудничать с Конгрессом страны по реализации ключевых пунктов его плана и проводить обозначенный курс в жизнь.