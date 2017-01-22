Первые дни Трампа: протесты и указы

РИА Новости Украина

Торжественная церемония инаугурации нового президента США прошла в Вашингтоне 20 января. Для того чтобы увидеть ее собственными глазами, на центральный бульвар американской столицы — Национальную аллею — пришли, по разным оценкам, от 900 тысяч до одного миллиона человек.

В своей речи на инаугурации Трамп призвал к действию, заявив о необходимости восстановления страны. Выступая перед зрителями и гостями церемонии, новый президент США пообещал сделать Америку "снова сильной, гордой, богатой и безопасной". По окончании речи Трамп повторил главный девиз своей предвыборной кампании, заявив, что "вместе мы сделаем Америку снова великой", сообщают РИА Новости.

Многие мировые СМИ окрестили речь Трампа "националистической". В частности, газета Politico, пишет, что речь Трампа была построена по принципу "все, что против нас". Издание также замечает, что в его послании "было мало политики, но много мрачных мотивов", что стало абсолютной противоположностью речи его предшественника Барака Обамы.

Нового президента США ожидали очередные акции протеста. Об этом было известно заранее, и, стоит отметить, что такой ход развития событий был вполне предсказуем. Трамп победил, набрав 306 голосов выборщиков от штатов (против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон) при необходимом для победы минимуме в 270. Однако при этом за Клинтон проголосовали почти на три миллиона американцев больше.

Противники президентства Трампа проводили акции протеста в Вашингтоне во время празднования его инаугурации. Протестующие били витрины и стекла в машинах, а полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Сообщалось о более чем 200 задержанных за беспорядки. Также пострадали несколько полицейских. Организацией демонстраций занималась протестная группа DisruptJ20 ("Сорви 20 января").

Протесты проходили в разных местах. Одна из колонн в пятницу вечером к Белому дому в центре Вашингтона и скандировала лозунги против Трампа.

Кроме того, на субботу в Вашингтоне была запланирована очередная крупная акция протеста под названием "Марш женщин на Вашингтон", также приуроченная к вступлению Трампа в должность президента США.

Организаторы заявили, что ожидают до 200 тысяч участников. Среди выступающих — активисты, актрисы, политические деятели. Например, в списке актриса Скарлетт Йоханссон, режиссер-документалист Майкл Мур, мэр Вашингтона Мюриэль Боузер, а также Анджела Дэвис — правозащитница, коммунист и педагог, широко известная в СССР в 70-е годы.

Организаторы протеста распространили четырехстраничную политическую программу, требования которой включают основные положения различных движений за права человека. В частности, собравшиеся требуют обеспечения прав женщин, включая право на аборт, борьбы с насилием со стороны полицейских, равенства полов и рас.

К акции присоединились активисты ряда движений, включая Occupy Wall Street, Black Lives Matter ("Жизни черных тоже в счет" — кампания против насилия со стороны полиции), а также движение за однополые браки и движение американских индейцев. Полиция предпринимает усиленные меры безопасности.

В пятницу президент США Дональд Трамп традиционно подписал первые исполнительные указы в новой должности. Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу Белого дома, в частности, был подписан документ, позволяющий Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США. Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальный день патриотизма.

Агентство также отметило, что Трамп подписал указ по здравоохранению, который предписывает учреждениям "снизить регулирование" в ожидании отмены реформы, введенной шесть лет назад.

Белый дом в ближайшее время разошлет меморандум министерствам с целью заморозить дальнейшее введение новых правил по регулированию экономики, в соответствии с предвыборными обещаниями Трампа.

Новый президент США и его Республиканская партия намерены как можно скорее отменить проведенную уходящим президентом Бараком Обамой реформу, этот вопрос крайне политизирован для обеих партий.

После подписания каждого документа Трамп подарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.

СМИ также обратили внимание на то, что в Овальном кабинете вновь появился бюст британского политика Уинстона Черчилля, которого убрал в 2009 году президент Обама, чтобы освободить место для бюстов Авраама Линкольна и Мартина Лютера Кинга. Тогда "новаторство" Обамы вызвало критику среди консерваторов, которые увидели в действиях президента "укол" в адрес традиционного союзника США Великобритании.

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Стремительность, с которой Трамп подошел к началу перемен в Белом доме, отметил и телеканал CNN, напомнив, что после вступления в должность 44-го президента Обамы изменения во внутреннем убранстве Белого дома вносились не в столь сжатые строки.

Ранее сообщалось, что Трамп готовится внести некоторые изменения в декор и обстановку Овального кабинета, что является частью традиционного адаптирования Белого дома для каждой новой президентской семьи, въезжающей в него. Сообщалось, что Трамп, в частности, планирует заменить нынешние темно-красные шторы в Овальном кабинете на шторы другого цвета.