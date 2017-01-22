В США сотни тысяч вышли на "Марш женщин на Вашингтон"

Демонстрация заявлена как "Марш женщин на Вашингтон", но в акции участвуют многие мужчины. Обстановка на Национальной аллее между Капитолием и Белым домом спокойная. Почти все трехкилометровое пространство аллеи заполнено участниками акции.

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По данным агентства Рейтер, количество поездок в вашингтонском метро на 11.00 по местному времени (18.00 по Киеву) в день протестов составило 275 тысяч, что на 82 тысячи больше, чем в пятницу, когда проходила инаугурация Трампа.

Протесты во время инаугурации президента США уже имели место в истории. В 1969 году при вступлении в должность 37-го президента Ричарда Никсона активисты движения Mobe, выступавшие за вывод войск из Вьетнама, забросали президентский кортеж едой, бутылками и дымовыми шашками.

Спустя четыре года, в 1973 году на улицы вышли около 100 тысяч человек, протестующих против переизбрания Никсона. Негодование американцев вызвал и 43-й президент США Джордж Буш-младший, получивший меньше голосов избирателей, чем его проигравший соперник Альберт Гор. Десятки тысяч человек вышли на улицу, протестуя против результатов выборов, а кортеж президента закидали яйцами и теннисными мячами.

В пятницу во время празднования инаугурации Трампа противники президента также проводили акции протеста в Вашингтоне. Протестующие били витрины и стекла в машинах. Стражи порядка применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Сообщалось о более чем 200 задержанных за беспорядки, пострадали несколько полицейских.

Видео протестов в разных городах США размещено в Facebook CNN International.