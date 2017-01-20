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    Столкновения протестующих с полицией перед инаугурацией Трампа

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    Вашингтон. Инаугурация Трампа (552)

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    Полиция осуществляет попытки подавить действия группы демонстрантов, выступающих против избранного президента Дональда Трампа. В руках правоохранителей – перцовые баллончики.
    канал JB Studios в YouTube

    Столкновения протестующих с полицией в Вашингтоне рядом с пропускным пунктом затрудняют доступ желающим посетить церемонию инаугурации избранного президента Дональда Трампа, следует из видео, размещенного участниками акции протеста.

    Ранее сообщалось, что порядка ста человек провели в пятницу утром в центре Вашингтона акцию протеста против избранного президента США Дональда Трампа.

    Полиция осуществляет попытки подавить действия группы демонстрантов. В руках полицейских – перцовые баллончики.

    Барак Обама и Дональд Трамп с супругами у входа в Белый дом
    канал ABC News в YouTube
    Передача власти в Белом доме

    Организацией демонстраций занимается протестная группа DisruptJ20 ("Сорви 20 января"). Ранее она грозилась заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить демонстрации во время вечерних торжественных мероприятий.

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    Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В пятницу, 20 января, в 19.00 по Киеву состоится инаугурация Трампа. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

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