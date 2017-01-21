Эксперт о Трампе, Третьей мировой войне и распаде НАТО

РИА Новости Украина

В нынешнем столкновении американских элит Трамп представляет тех, кто понял, что если настаивать на роли США как мирового полицейского, это напрямую приведет к Третьей мировой войне, — заявил в беседе со Sputnik Филип Ковачевич (Filip Kovacevic), черногорский специалист по международным отношениям, приглашенный профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Победа Трампа стала для многих неожиданностью. Сейчас он становится бельмом на глазу различных лоббистов и части американских элит. Предвещает ли его вступление в должность серьезный разлад внутри этих элит?

— Да, это самый серьезный конфликт американских элит за последние тридцать лет. С одной стороны, есть либеральные глобалисты и неоконсерваторы, которые доминировали на американской политической сцене с конца "Холодной войны". Их главная идея состоит в том, чтобы из США триумфально и высокомерно сделать глобального полицейского. Они создали очень крепкую сеть, в которую вовлечены часть разведслужб, СМИ, университеты, НКО. С другой стороны, Трамп представляет тех, кто понимает, что если настаивать на такой проекте, это напрямую приведет к Третьей мировой, так что лучше сбавить обороты, хотя бы сейчас. Сейчас Трамп в меньшинстве, и поэтому он сталкивается с колоссальными препятствиями. Ему предстоит тяжелая борьба, и она коснется и американского общества. Поэтому я ожидаю, что число протестов, демонстраций, бойкотов и тому подобных происшествий вырастет в геометрической прогрессии. Ситуация будет тем опаснее, что в создании "хаоса" будут замешаны и спецслужбы, как местные, так и иностранные, так что мы можем ожидать событий, которых уже давно не происходило в США.

Lucy Nicholson/REUTERS Президент США Дональд Трамп на инаугурации

Было множество спекуляций о связях Трампа и России. Как бы вы прокомментировали это? И ожидаете ли вы изменений в отношениях Москвы и Вашингтона?

— Связи Трампа и России стали главным звеном провалившейся президентской кампании Хиллари Клинтон. Сейчас эту тему продвигают те представители тех кругов политической и медийной элиты, интересам которых отвечает актуальный геополитический статус, то есть продолжающаяся демонизация России и Владимира Путина. Поскольку высший уровень американской политики существует на огромные и скрытые денежные потоки, которые направляются в предвыборные кампании, у меня есть подозрение, что из-за якобы американской неприязни к Путину стоят влиятельные российские, украинские и центральноевропейские миллиардеры. Думаю, что люди, которых Трамп поставит руководить американскими спецслужбами, должны срочно заняться расследованием этих потоков грязных денег, которые вливаются в американскую политику и СМИ. Это поможет Трампу установить прагматичные отношения с Россией и обеспечит сотрудничество двух мощнейших ядерных держав в сферах, которые касаются вопросов глобальной стабильности: борьба против терроризма, торговля наркотиками, распространения ядерного оружия, кибербезопасность и так далее. Я верю, что Трамп хочет установить с Путиным партнерские и равноправные отношения, и это как раз то, что нужно, чтобы предотвратить возможные конфликты в Европе, в том числе — и на Балканах.

Как вы прокомментируете недавние заявления Трампа о том, что НАТО устарело?

— НАТО — продукт "холодной войны", и этот альянс должен был отправиться на свалку истории вместе с "холодной войной". Это бы обеспечило окончательное примирение Германии и России и привело бы к выработке долгосрочной политики стабильности и экономического процветания в Европе. Такое развитие событий, очевидно, не нравилось влиятельным американским и британским кругам, так что они сделали из НАТО новую, антироссийскую, оккупационную армию на востоке Европы, которая уже превратила эту часть Европы в военный лагерь. Всt это дорого обходится американскому бюджету, а Трамп хочет использовать эти деньги для решения внутренних американских проблем. Он рассуждает прагматично: если европейцы хотят НАТО, пусть платят за него. Трампу вовсе не по вкусу идея, чтобы лидеры-националисты в некоторых восточноевропейских государствах геройствовали против России, чтобы потом гибли американские солдаты или чтобы началась атомная война.

Думаю, Трампу идет на руку то, что процесс распада НАТО уже начался. За последние шесть месяцев Турция, вторая по численности ВС страна в Альянсе, больше сотрудничает с Россией, нежели чем с самим Альянсом. Кроме того, популистские партии, которые набирают силу по всей Европе, ясно выступают за расформирование НАТО. В этом смысле, огромное значение в судьбе Альянса сыграют президентские выборы во Франции, потому что эта страна, как это было во времена де Голля, вполне может повернуться спиной к НАТО.

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Как вы видите будущее Черногории в НАТО?

— К сожалению, при Мило Джукановиче Черногория стала свалкой самых плохих идей, поэтому вступление в НАТО продвигается в Черногории как гениальное достижение западной цивилизации. Функционеры режима Джукановича никогда особенно не заботились о государственных интересах, а только о содержимом своих карманов. И хотя большинство граждан Черногории против вступления в Альянс, режим Джукановича уже много лет из кармана налогоплательщиков оплачивает лоббистов в США, чтобы завоевать расположение конгрессменов, и сейчас мы наблюдаем финальный акт этого губительного представления. Между тем, когда мы говорим о вступлении в НАТО, последняя инстанция здесь не американские сенаторы, которые должны ратифицировать соглашение о вступлении Подгорицы в Альянс, а граждане самой Черногории. Более 80% хотят проведения референдума. Если режим в Подгорице сделает невозможным проведение референдума, уверен, что все эти решения будут отменены демократическими силами Черногории, когда они придут к власти. Если, конечно, НАТО вообще переживет эти несколько лет.