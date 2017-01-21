Инаугурация Дональда Трампа

Дональд Трамп в пятницу, 20 января, сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Смотрите также: Беспорядки в Вашингтоне: разбитые машины и витрины, сотни задержанных

"Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

Смотрите также: Прием и ужин перед инаугурацией Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что противники президента США Дональда Трампа устроили акции протеста в Вашингтоне, чтобы сорвать празднование его инаугурации. К настоящему времени известно о 217 задержанных за беспорядки. Протестующие били витрины и стекла в машинах. Полиция применяет слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.