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    Инаугурация Дональда Трампа

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (581)

    (обновлено: )10
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Дональд Трамп на инаугурации
    Дональд Трамп на инаугурации
    Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации
    Дональд Трамп на инаугурации
    Инаугурация Дональда Трампа
    Инаугурация Дональда Трампа
    Инаугурация Дональда Трампа
    Инаугурация Дональда Трампа
    Инаугурация Дональда Трампа
    Инаугурация Дональда Трампа
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Парад в честь инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Дональд и Меланья Трамп во время принесения присяги
    Mark RALSTON/AFP
    Дональд Трамп на инаугурации
    Дональд Трамп на инаугурации.
    REUTERS Lucy Nicholson
    Дональд Трамп на инаугурации
    Дональд Трамп на инаугурации.
    REUTERS Lucy Nicholson
    Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации
    Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации.
    REUTERS Brian Snyder
    Дональд Трамп на инаугурации
    Дональд Трамп на инаугурации.
    REUTERS Carlos Barria
    Инаугурация Дональда Трампа
    Вид с высоты птичьего полета
    Lucas Jackson/REUTERS
    Инаугурация Дональда Трампа
    Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне посетили более миллиона человек
    Lucy Nicholson/REUTERS
    Инаугурация Дональда Трампа
    Сторонник Республиканской партии США демонстрирует "перстень Трампа"
    Toby Melville/REUTERS
    Инаугурация Дональда Трампа
    Первая леди США - Меланья Трамп
    Carlos Barria/REUTERS
    Инаугурация Дональда Трампа
    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
    Brian Snyder/REUTERS
    Инаугурация Дональда Трампа
    Вице-президент США Майк Пенс приносит присягу
    Mark RALSTON / AFP
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации в Вашингтоне
    Carlos Barria/REUTERS
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Дональд Трамп приносит присягу
    Carlos Barria/REUTERS
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Семейство Трампов в полном сборе
    Jim Bourg/REUTERS
    Парад в честь инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
    Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации, 20 января 2017 года
    REUTERS Carlos Barria/REUTERS
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Вице-президент Майк Пенс, первая леди Меланья Трамп и президент США Дональд Трамп на инаугурации 20 января 2017 года
    Carlos Barria/REUTERS
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Дональд Трамп на инаугурации был в хорошем расположении духа
    Lucy Nicholson/REUTERS
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Дональд Трамп пообещал сделать Америку вновь сильной и великой
    Carlos Barria/REUTERS

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    Дональд и Меланья Трамп во время принесения присяги

    Дональд Трамп в пятницу, 20 января, сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

    Смотрите также: Беспорядки в Вашингтоне: разбитые машины и витрины, сотни задержанных

    "Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

    Смотрите также: Прием и ужин перед инаугурацией Дональда Трампа

    Ранее сообщалось, что противники президента США Дональда Трампа устроили акции протеста в Вашингтоне, чтобы сорвать празднование его инаугурации. К настоящему времени известно о 217 задержанных за беспорядки. Протестующие били витрины и стекла в машинах. Полиция применяет слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

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