Инаугурационная речь Трампа. Полный текст

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Новый лидер США сразу же после присяги произнес свою первую речь. Трамп пообещал объединить Америку и восстановить ее мощь.

Далее приводится полный текст речи Дональда Трампа на инаугурации.

"Мы граждане Америки. Сейчас мы объединились и сделали работу по восстановлению страны и восстановлению ее силы для всех людей. Вместе мы будем определять курс Америки и курс мира на много-много лет. Мы будем сталкиваться с вызовами, с тягостями. Но мы все сделаем. Каждые 4 года мы собираемся здесь, на этих ступенях, чтобы мирно передать власть. И мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель Обаме за их помощь во время процесса перехода. Они были прекрасны. Спасибо.

Сегодняшняя церемония имеет особое значение, потому что сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации другой, или от одной партии другой – мы передаем власть из Вашингтона, округа Колумбия, и возвращаем ее вам, народу.

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Очень долго небольшая группа в столице наслаждалась всеми бонусами, а люди платили за это цену. Вашингтон расцветал, но не делился с народом своим богатством. Процветали политики, но рабочие места сокращались и заводы закрывались. Высшие классы защищали себя, а не граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами. Их триумфы не были вашими. Пока они праздновали здесь, в столице, вам мало что было праздновать – всем семьям, страдающим по всей стране.

Все это изменится с этого дня. Именно здесь. Этот момент – ваш момент. Он принадлежит вам. Он принадлежит всем, кто пришел сюда, и всем, кто смотрит наc по всей Америке. Это ваш праздник. Соединенные Штаты Америки – ваша страна.

То, что имеет смысл, – не то, какая партия контролирует правительство, а то, что народ контролирует правительство. 20-е января 2017-го года войдет в историю как день, когда люди стали собственниками этой страны опять. Забытые мужчины и женщины нашей страны не будут больше забытыми. Все сейчас слышат вас. Вы приехали сюда, чтобы стать частью исторического движения. Этого мир не видел никогда раньше.

В центре этого движения – ключевая уверенность, что народ существует для того, чтобы служить себе. Американцам нужны хорошие школы, безопасные районы и хорошие рабочие места. Это справедливо, это разумно. Эти требования – требования праведных людей. Но для многих наших соотечественников реальность отличается. Есть бедность. Заводы проржавели – и они напоминают нам могильные камни. Образовательная система не предоставляет образование нашей молодежи, не предоставляет им знаний. Преступность, банды, наркотики унесли много жизней и ограбили нашу страну. Эта американская резня прекратится прямо здесь и сейчас.

Мы единый народ. Их боль – наша боль, их мечты – наши мечты. Их успехи станут нашими успехами. У нас общее сердце, общий дом, общее будущее. Присяга, которую я дал сегодня, – это присяга верности всем американцам.

Многие десятилетия мы предоставляли деньги иностранным производствам, а не американским. Мы давали субсидии другим странам, позволив прийти в упадок нашим военным силам. Мы защищали границы других стран и не защищали свои собственные границы.

Мы потратили триллионы долларов за границей, в то время, как инфраструктура Америки распадается на части. Мы обогатили другие страны, однако богатство, сила и уверенность нашей страны рассыпались и исчезли за горизонтом. Один за другим закрывались заводы. Они даже не подумали о миллионах и миллионах американских работников, оставшихся без работы. Богатство нашего среднего класса исчезло, а потом было перераспределено по всему миру. Но это в прошлом. Сейчас мы смотрим только в будущее.

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Сегодня мы собрались здесь – и мы хотим, чтобы нас услышали в каждом городе, в каждой иностранной столице и во всех коридорах власти. С этого самого дня будет новая стратегия, которая будет руководить нашей страной. С этого дня будет Америка прежде всего. Америка прежде всего! Каждое решение о торговле, налогах, иммиграции, заграничных делах будет сделано на пользу американских рабочих и американских семей. Мы должны защищать наши границы от других стран, которые похищают наши компании и уничтожают наши рабочие места.

Защита приведет к большому процветанию и большой силе. Я буду бороться за вас каждой мышцей своего тела и никогда не подведу вас. Америка снова начнет побеждать. Побеждать, как никогда раньше. Мы вернем наши рабочие места, вернем наши границы, вернем наше богатство и вернем наши мечты.

Мы построим новые дороги, шоссе, мосты, аэропорты, тоннели, железную дорогу по всей нашей прекрасной стране. Мы вернем наших людей на дороги и отстроим страну американскими трудовыми ресурсами, американскими руками. Мы будем придерживаться двух правил: покупай американское и нанимай на работу американцев. Мы хотим устанавливать хорошие отношения с другими странами мира. Но право каждой нации – заботиться, прежде всего, о собственном интересе. Мы не хотим навязывать наш образ жизни никому. Но пусть он сияет, как мы будем сиять, – и каждый сможет брать с нас пример.

Мы усилим старые альянсы и создадим новые альянсы. Мы объединим цивилизованный мир против радикальных исламских террористов. Мы уничтожим их полностью, сотрем с лица земли. В основе нашей политики – полная верность США. И с верностью к стране мы снова узнаем о верности друг другу. Когда открываешь душу патриотизму, не остается места предубеждениям. Как говорит нам Библия, как это хорошо и приятно, когда божий народ живет в единстве. Мы должны честно говорить о своих мыслях, спорить о том, в чем у нас нет взаимопонимания, но всегда оставаться едиными. Если США будут едиными, Америку нельзя будет остановить.

Не нужно бояться. Мы защищены – и нас всегда будут защищать. Нас всегда будут защищать великие женщины и мужчины, наши военные и наши полицейские, наши правоохранительные органы. Но прежде всего нас будет защищать бог.

В конце давайте хорошо подумаем и помечтаем. Мы понимаем, что народ жив, только если он стремится к большему. Мы не будем мириться с политиками, которые постоянно говорят – и ничего не делают, постоянно жалуются – и палец о палец не ударят. Время пустых разговоров закончилось – сейчас время действовать.

Не позволяйте никому говорить, что это невозможно. Ведь у нас есть дух Америки. Мы не сдадимся – и страна будет процветать снова. Мы видим рождение нового тысячелетия. Мы хотим освободить землю от болезней и направляем промышленность и технологии будущего. Появится новая национальная гордость – и она затмит наши отличия. Помним, что никогда не забудут наши солдаты: не важно, какой у нас цвет кожи – черный или белый, в наших жилах течет одинаковая красная кровь патриотов.

Мы все имеем одинаковые свободы и уважаем американский флаг. Когда рождаются дети – в Детройте или Небраске – они смотрят на одни и те же звезды и мечтают об одном и том же. И в них есть жизнь одного и того же всевышнего творца.

Так что обращаюсь ко всем американцам: в больших и в маленьких городах, в горной местности, от океана к океану. Услышьте: вы никогда не будете забытыми снова. Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты будут определять наш американский курс. И ваши мужество и любовь всегда будут указывать нам путь. Вместе мы сделаем Америку снова сильной, вернем Америке богатство, вернем Америке гордость, вернем Америке безопасность. И да, вместе мы сделаем Америку снова великой! Боже, благослови Америку!" – сказал президент США Дональд Трамп.

Перевод на русский язык речи Дональда Трампа размещен в интернете на странице издания "Сегодня".