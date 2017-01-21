наверх
21.01.201703:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Беспорядки в Вашингтоне: разбитые машины и витрины, сотни задержанных

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (577)

    (обновлено: )12
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    По данным полиции, были задержаны около 220 протестующих
    @Mike_Eckel
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Задержанный участник митинга против нового президента США Дональда Трампа
    @Mike_Eckel
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    В ходе протестов и беспорядков есть пострадавшие с обеих сторон
    @Mike_Eckel
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Столкновения демонстрантов с полицией в Вашингтоне
    @Mike_Eckel
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протестующие предприняли попытку соорудить баррикаду
    @jjouvenal
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Пострадавший во время столкновений с полицией
    @jjouvenal
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа
    @jjouvenal
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Участники протестной акции устроили погромы в Вашингтоне
    @jjouvenal
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Представители ЛГБТ-сообщества обеспокоены резкими высказываниями нового президента
    @jjouvenal
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    @jjouvenal
    Протесты и беспорядки в Вашингтоне
    Полиция применила против протестующих перечный газ
    @jjouvenal

    Рекомендуем

    Протесты в Вашингтоне в день инаугурации Дональда ТрампаПротесты в Вашингтоне в день инаугурации22:03 20.01.2017
    Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурациейДональд Трамп. Смена хозяина Белого дома21:09 20.01.2017
    Дональд Трамп на инаугурацииФотоитоги 20 января: инаугурация Трампа, Рада на каникулах, мусор во Львове19:27 20.01.2017
    Капитолий перед началом инаугурации президента Дональда ТрампаВашингтон перед инаугурацией Трампа: Капитолий и Пенсильвания-авеню17:25 20.01.2017
    Активисты митинговали в поддержку Дональда Трампа в Киеве в день инаугурации нового президента Соединенных ШтатовАктивисты пикетировали посольство США, приглашая Трампа в Киев16:21 20.01.2017
    Эвакуационный лагерь в ИталииЭвакуационный лагерь в Италии: спасенные от землетрясения и лавины15:56 20.01.2017
    Избранный президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп и вице-президент Майк Пенс с супругой Карен Пенс во время приема и ужина в Union Station в ВашингтонеПрием и ужин перед инаугурацией Дональда Трампа14:15 20.01.2017
    Мусор во ЛьвовеИ снова мусор: Львов утопает в бытовых отходах13:09 20.01.2017
    Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией выступает на концерте, посвященном предстоящей инаугурации, у мемориала Линкольна в ВашингтонеТрампа и зрелищ: концерт, посвященный инаугурации нового президента США12:25 20.01.2017
    Все фотоленты
    По данным полиции, были задержаны около 220 протестующих

    Полиция задержала почти 220 человек за беспорядки в Вашингтоне, сообщил на пресс-конференции журналистам и.о. шефа местной полиции Питер Ньюсэм.

    Активисты митинговали в поддержку Дональда Трампа в Киеве в день инаугурации нового президента Соединенных Штатов
    REUTERS Gleb Garanich
    Украина: от Давоса до Трампа. Эксперты подвели итоги недели

    По его данным, шесть полицейских получили небольшие травмы.

    Читайте также: Передача власти в США и восстания по всей стране

    "Преступно действовавшие лица, которые участвовали в инцидентах ранее сегодня, были арестованы, им предъявлены обвинения в беспорядках", — заявил Ньюсэм.

    В течение пятницы в городе произошел ряд стычек демонстрантов с полицией. Нападавшие били витрины и стекла машин, а также сожгли лимузин в центре американской столицы.​​

    Накануне в Вашингтоне прошли торжества по случаю инаугурации президента Дональда Трампа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки