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    Киев

    Столкновения в центре Киева: ОУН и ПС пытались зажечь шины на Грушевского

    (обновлено: )117
    На пересечении Парковой аллеи и улицы Грушевского, идущие колонной члены нескольких радикальных организаций начали посреди дороги поливать бензином принесенные заранее автомобильные покрышки.
    Столкновения на Грушевского в Киеве
    @pravda_1

    КИЕВ, 19 янв — РАИ Новости Украина. На улице Грушевского в центре Киева произошли столкновения между активистами организаций "ОУН", "Правый сектор" и "Белый молот" и правоохранителями. 

    @pravda_1
    Столкновения на Грушевского в Киеве

    Как сообщают пользователи соцсетей, столкновения произошли возле стадиона им. Лобановского

    "Представители ОУН, "Правого сектора" и "Белого молота" начали посреди дороги на Грушевского поливать бензином принесенные ими шины", — пишет в Twitter пользователь "Виктория Правды".

    В шествии, посвященном третьей годовщине т.н. огненного Крещения, которое произошло 19 января 2014 года, приняли участие около сотни активистов.  

    По данным СМИ, на пересечении Парковой аллеи и улицы Грушевского, идущие колонной члены националистических организаций начали посреди дороги поливать бензином автомобильные покрышки. Вскоре на место происшествия со стороны стадиона им. Лобановского вышла колонна правоохранителей. Участники шествия с криками "Ганьба!" начали бросать в правоохранителей камни, палки и петарды. После непродолжительной потасовки, стороны разошли на некоторое расстояние, о пострадавших или задержанных пока не сообщается. 

    Вскоре активисты перешли на Майдан Незалежности под стелу Независимости, где продолжили митинг.

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