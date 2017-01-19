Столкновения в центре Киева: ОУН и ПС пытались зажечь шины на Грушевского

КИЕВ, 19 янв — РАИ Новости Украина. На улице Грушевского в центре Киева произошли столкновения между активистами организаций "ОУН", "Правый сектор" и "Белый молот" и правоохранителями.

@pravda_1 Столкновения на Грушевского в Киеве

Как сообщают пользователи соцсетей, столкновения произошли возле стадиона им. Лобановского

"Представители ОУН, "Правого сектора" и "Белого молота" начали посреди дороги на Грушевского поливать бензином принесенные ими шины", — пишет в Twitter пользователь "Виктория Правды".

В шествии, посвященном третьей годовщине т.н. огненного Крещения, которое произошло 19 января 2014 года, приняли участие около сотни активистов.

По данным СМИ, на пересечении Парковой аллеи и улицы Грушевского, идущие колонной члены националистических организаций начали посреди дороги поливать бензином автомобильные покрышки. Вскоре на место происшествия со стороны стадиона им. Лобановского вышла колонна правоохранителей. Участники шествия с криками "Ганьба!" начали бросать в правоохранителей камни, палки и петарды. После непродолжительной потасовки, стороны разошли на некоторое расстояние, о пострадавших или задержанных пока не сообщается.

Вскоре активисты перешли на Майдан Незалежности под стелу Независимости, где продолжили митинг.