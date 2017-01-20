Передача власти в США и восстания по всей стране

Владимир Матвеев — обозреватель, для РИА Новости Украина

Несмотря на организованные акции протеста и бойкот инаугурации Трампа группой демократов Конгресса США, 20 января состоится инаугурация 45-ого президента США Дональда Трампа.

Внимание в эти дни устремлено на Вашингтон: мир пристально следит за тем, как избранный президент США готовится принять присягу и каков будет тон его речи 20 января.

Команда Дональда Трампа готовится приступить к работе сразу после того, как он принесет присягу. Эксперты говорят, что задача объединения страны будет для Трампа более сложной, чем для его предшественников.

"Я обещаю каждому гражданину нашей страны, что я буду президентом всем американцам, и это для меня очень важно", — цитирует избранного президента "Радио Свобода".

После победы Трампа на выборах президент Обама принял его в Белом доме, и действующий и избранный лидеры страны выразили готовность к сотрудничеству, которую Обама впоследствии нарушил.

"Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы помочь вам преуспеть. Если преуспеете вы, преуспеет вся страна", — сказал тогда Барак Обама.

Смена политических администраций — весьма сложный и трудоемкий процесс, что не помешало Трампу совершить турне благодарности по всей стране. Несмотря на несколько непредсказуемый переходный период, эксперты считают, что новая администрация готова приступить к обязанностям.

"Мы имели возможность наблюдать беспрецедентные поступки со стороны избранного президента, — констатирует директор Центра передачи президентской власти Дэвид Иглс, — но в основном, что касается номинаций, мы в порядке. Хотя это совсем не мерило успеха. Избранному президенту Трампу нужна команда на местах в день инаугурации, готовая действовать", — передает "Радио Свобода".

Поводом для весьма бурной протестной реакции демократов и примкнувших к ним глобалистов стали озвученные Трампом высказывания и планы по конкретным вопросам.

В частности, избранный президент США Трамп заявил в большом интервью немецкой газете Bild и британской The Times 15 января о расколе ЕС и предложил Великобритании "быстрое и справедливое решение" о торговле с США после заявления премьера Великобритании Терезы Мэй о выходе из единого рынка ЕС.

Трамп назвал НАТО устаревшей организацией, большинство стран-членов которой "не платят то, что должны платить".

Он также назвал решение об открытии границ для беженцев, принятое канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 2015 году, "катастрофической ошибкой".

Избранный президент также допустил пересмотр санкций против РФ, увязав вопрос с сокращением российского ядерного арсенала.

Трамп выступает за ужесточение иммиграции и отмену закона о здравоохранении, принятого при Обаме.

Трамп сказал, что его зять Джаред Кушнер будет курировать урегулирование ближневосточных конфликтов. По его словам, он предоставил ему право наложить вето на любую новую резолюцию ООН, которая будет ущемлять интересы Израиля. Он также еще раз раскритиковал сделку по ядерному оружию, которую президент Обама заключил с Ираном.

Трамп неоднократно давал понять, что считает Китай главным внешнеполитическим и экономическим противником своей страны. Он затронул проблему Тайваня и ситуацию в Южно-Китайском море — вопроса стратегической доктрины.

Ранее Трамп обещал пересмотреть соглашение NAFTA с Канадой и Мексикой о Североамериканской зоне свободной торговли и заморозить проект Транстихоокеанского партнерства (TPP).

Продолжение целенаправленных акций глобалистов, либералов против избранного президента США Трампа — это не только не восприятие неординарной личности Трампа, а организованные выступления оппозиции, которая намерена подорвать его легитимность и ограничить в действиях.

Экс-президент США Барак Обама с глобалистами, представителями Демократической партии перед уходом заложили ряд "противопехотных мин", законов, затрудняющих реализацию идей и планов Трампа и соратников, ориентированных на новый курс.

Заявления помощников Трампа о том, что новая администрация планирует отменить около трех четвертей исполнительских указов нынешней администрации Обамы, еще больше активизировало оппозицию курсу президента Трампа и привело к усилению массовых акций и протестов по расшатыванию ситуации в США.

Инаугурации предшествовала неделя протестов против Трампа в США, которая началась 14 января в США. Как передает ВВС, тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Трампа.

"Мы хотим увидеть восстание, закипающее в этом городе и по всей стране", — сказал агентству Reuters организатор акции Дэвид Терстон.

На следующий день после инаугурации новоизбранного президента США Трампа, 21 января, во многих городах, в частности в Вашингтоне, пройдут демонстрации "Марш женщин", пишет Ace Showbiz.

Участие в демонстрациях примут и звезды — певица Кэти Перри, актрисы Скарлетт Йохансон, Америка Феррера, Джулианна Мур и Эми Шумер.

Трамп подвергся нападкам со стороны не только представителей киноиндустрии, но и конгрессменов-демократов.

Составлен список 49 членов Конгресса США от Демократической партии, которые намерены бойкотировать церемонию инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Трампа. Его опубликовал на своей странице в Facebook телеканал CNN.

Между тем волнения в США регулярно сотрясают Штаты. Так, только летом минувшего года в США поднялась волна акций протеста после убийства нескольких афроамериканцев. Последняя волна протестов прокатилась по США в августе. Тогда в Милуоки, крупнейшем городе американского штата Висконсин, вспыхнули уличные беспорядки. Сотни людей вышли на акцию протеста из-за убийства полицией чернокожего американца.

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Ход и результаты президентской кампании в США наряду с протестами сторонников демократической партии, глобалистов показали глубокий раскол американского общества, недовольство политикой старого истеблишмента, а также назревающий "цветной USМайдан".

Тон инаугурационной речи Дональда Трампа 20 января станет индикатором того, насколько слаженно новая администрация сможет сотрудничать с Конгрессом при реализации ключевых пунктов его плана.