Вашингтон. Инаугурация Трампа. Накануне

Дмитрий Злодорев — Вашингтон, для РИА Новости Украина

В столице США полным ходом идет подготовка к инаугурации президента Дональда Трампа. В преддверии торжественной церемонии, которая состоится 20 января, корреспондент РИА Новости прошел тем же маршрутом от Капитолия до Белого дома, которым в пятницу предстоит пройти новому американскому лидеру.

Вокзал

Многие иногородние гости инаугурации приезжают в Вашингтон на поездах, так что для них город начинается с железнодорожного вокзала Union Station, расположенного в нескольких кварталах от Капитолия, где, собственно, и пройдет главная церемония.

Пока на вокзале — обычные рабочие будни. Люди спешат на поезда и в метро, многочисленные магазины практически пусты. Почти во всех из них распродажи, но к наплыву потенциальных покупателей в дни инаугурации они не приурочены. Видимых отклонений от рутинной жизни сначала незаметно. Однако сотрудник полиции это предположение отвергает: "Меры безопасности уже принимаются. Я думаю, здесь будут сотни тысяч людей. Но уверяю вас, все будет под контролем", — говорит он.

Сразу же после этого удалось обнаружить и первую существенную перемену в жизни Union Station. Главный зал вокзала закрыт: здесь пройдет одно из инаугурационных мероприятий, и уже сейчас расставляют столы и стулья. Кое-где удалось разглядеть даже белоснежные скатерти и столовые приборы.

На привокзальной площади устроены целые колонны из кабинок туалетов. Кажется, что их тут сотни. Пока они расставлены беспорядочно, и наверняка, ближе к инаугурации часть из них перевезут на Национальную аллею, где разместится основная часть "безбилетных" зрителей.

Около вокзала уже сейчас дежурит с десяток полицейских машин. А на самом здании развеваются огромные американские флаги.

Капитолий

В обычные дни к главному зданию комплекса конгресса США — Капитолию подойти можно почти свободно и очень близко. В преддверии инаугурации все не так. Первый железный забор высотой больше двух метров окружает Капитолий в радиусе примерно полутора кварталов. Следующий заборчик пониже — в ста метрах от первого. Через них пока можно пройти, а вот третья преграда непреодолима уже сейчас. На столбах висят таблички U.S. Capitol Police: "Парковка запрещена с 6:00 19 января до 17:00 22 января".

Впрочем, полиция весьма благосклонна к немногочисленным прохожим, большинство из которых составляют тележурналисты, снимающие подготовку к инаугурации. "Вы можете спокойно фотографировать, — разъясняет один из блюстителей порядка. — Конечно, скоро тут все будет перекрыто, мы ожидаем, что будет 300-400 тысяч человек. Надеемся, что все будет спокойно".

Тележурналистка из Daytona Daily News (штат Огайо) снимает редких прохожих: "Нас приехала целая бригада. Где я буду находиться во время инаугурации — пока не знаю. Наша главная задача — снимать интервью с людьми, которые приехали из нашего региона. Моя работа в пятницу начнется в 3 часа ночи, а во сколько закончится — неизвестно".

Она напоминает, что на выборах в Огайо победил Трамп. Но так получилось, что на марш протеста против него, который пройдет в субботу в Вашингтоне, народу оттуда приедет больше, чем на саму инаугурацию. "На марш из нашего региона приедет много автобусов, а на инаугурацию — несколько десятков человек. Так получилось, что сторонники Трампа решили остаться дома", — говорит тележурналистка.

Пожилая супружеская пара, фотографирующаяся на фоне Капитолия, приехала из штата Алабама. "Мы получили билеты у нашего конгрессмена. Так что будем находиться здесь, вблизи сцены, а не на алее", — говорят муж и жена.

Сцена

Сцена у подножия Капитолия, где пройдут основные события, уже почти готова. На лужайке внизу расставлены тысячи стульев для зрителей. Подойти к ним, естественно, уже нельзя. Кто-то из туристов попытался забраться на ограждение для лучшего обзора. Тут же рядом вырос полицейский и вежливо попросил вернуться на землю.

Аллея

Национальная аллея — центральный бульвар Вашингтона, где соберутся сотни тысяч зрителей на инаугурации — уже огорожена высоким решетчатым забором, причем каждый квартал — отдельно. Газон укрыт специальным настилом, иначе вся трава будет вытоптана огромным количеством народа.

Рядом на Пенсильвания-авеню, по которой с инаугурационным парадом от Капитолия к Белому дома пройдет Трамп, уже устанавливают сборные трибуны для зрителей. Пускать туда будут по отдельным билетам. На Музее новостей (Newseum) висит огромный плакат с приветствием 45-му президенту США.

На одном из перекрестков пара маляров усердно красит фонарный столб в серый цвет. Неужели в США, как когда-то в СССР, к прибытию высоких гостей наводят подобный марафет? "Это специально к инаугурации?", — спрашиваю с надеждой. "Да нет, нам просто нужно его покрасить", — безразлично отвечает один из рабочих.

В целом центральная улица Вашингтона пока живет обычной жизнью. Исключение составляет лишь квартал у только что открывшегося фешенебельного Trump International Hotel. Подходы к нему уже перегорожены таким же забором, как и Капитолий. Рядом несколько полицейских что-то разъясняют прохожим. А напротив суетятся телевизионщики. Телеканалы ABC, NBC и Fox нашли идеальное место для съемки и теперь устанавливают аппаратуру.

Белый дом

Но чем ближе подходишь к Белому дому, тем сильнее ощущаешь меры безопасности. Группка из 20-30 подростков с родителями, в "инаугурационных" майках, заполонила тротуар у министерства финансов по соседству с Белым домом настолько, что между ней и заграждениями приходится протискиваться. А вот проход к Белому дому закрыт основательно. Доступ к площадке, откуда тысячи туристов ежедневно фотографируют главную резиденцию США, перегораживает высоченный забор и еще более высокие трибуны — для зрителей, которые будут наблюдать за финальной частью парада.

Деньги

Обычно в окрестностях Белого дома стоит множество лотков с сувенирной продукцией. В этот раз удалось обнаружить лишь один из них. Майки "к празднику" на нем занимали центральное, но отнюдь не самое заметное место. Продавщица предложила белую футболку с портретом Трампа за 6 долларов, а синюю толстовку с эмблемой инаугурации — за десятку.

В магазине White House Gifts недалеко от Белого дома цены гораздо выше. Но народу там намного больше. В основном, люди покупают футболки. Трамп с избранным вице-президентом Майклом Пенсом идут по 18,95 долларов. Майки с портретом уходящего президента Барака Обамы стоят на доллар дешевле. Рядом — фигурки Трампа, фляжки, бейсболки с его фамилией и фужеры с изображением Капитолия.

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Погода

Свой "инаугурационный" путь Трамп проделал под лучами почти весеннего солнца. Судя по прогнозу погоды в Вашингтоне на 20 января, новому президенту — если он решит приветствовать соотечественников, а не ехать в лимузине — придется идти под дождем. Интересно, станет ли это каким-то символом для его правления?