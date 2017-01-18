Более 50 конгрессменов намерены бойкотировать инаугурацию Трампа

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Более 50 конгрессменов от Демократической партии намерены бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, сообщает BBC.

Большинство конгрессменов объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Так, Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом" из-за "вмешательства России" в ход избирательной кампании.

В ответ Трамп написал в Twitter: "Все это болтовня, болтовня, болтовня — и никаких действий или результата". Многие конгрессмены посчитали, что слова Трампа — это неуважение к Льюису. Конгрессмен от Миннесоты Кейт Эллисон обвинил Трампа в проведении "политики разъединения и ненависти".

Позднее Трамп продолжил критиковать Льюиса, который, по мнению избранного президента, ошибочно заявил, что он впервые с тех пор, как в 1987 году вошел в конгресс, пропустит инаугурацию президента США.

"Ошибка (или ложь)!" — написал Трамп в, заявив, что Льюис пропустил инаугурацию Джорджа Буша в 2001 году.

Позже представитель конгрессмена подтвердил, что тогда он также в знак протеста отсутствовал на церемонии.

Джон Льюис стоял у истоков движения за права темнокожего населения США в 1960-х годах, организовывал и принимал участие в маршах протеста. В одном из них в возрасте 21 года подвергся атаке и получил ранения, но продолжил свою деятельность.

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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.