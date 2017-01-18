Депутаты Украины едут на инаугурацию Трампа "порешать" вопросы - Разумков

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Депутаты Верховной Рады Украины не намерены обсуждать спецконфискацию. Соответствующий проект закона не смог попасть даже в повестку дня Рады.

За включение вопроса в повестку дня проголосовали 164 депутата из необходимых 226. Напомню, ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал нардепов принять закон о гражданской спецконфискации в первые рабочие дни января.

Почему народные избранники в который раз откладывают принятие законопроекта о спецконфискации, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Почему документ о спецконфискации не удается включить в повестку дня, причем не голосует даже "Народный фронт"? С чем это связано?

— И вас, и себя разочарую, я думаю, что это не последний раз, когда пытаются внести в зал ВР этот законопроект. Он будет снова переноситься и откладываться. Потому что, с одной стороны, на него возлагают большие надежды в бюджете, потому что рассчитывают получить достаточно серьезный ресурс финансовый. А с другой стороны, наши народные депутаты очень не любят рубить сук, на котором сами сидят. И все прекрасно понимают, что завтра на месте тех или иных политиков, к которым сегодня применен закон о спецконфискации, может оказаться кто-то из действующих членов коалиции. По поводу НФ. Тут тоже ситуация не совсем однозначная, потому что есть группа депутатов от "Народного фронта", в том числе и Сергей Пашинский, которые усиленно лоббируют этот закон, но как и в БПП, так и в НФ все неоднозначно, и есть группы влияния, которые не поддерживают этот закон, поэтому мы видим такие результаты голосования.

Связано ли нежелание определенных групп в "Народном фронте" голосовать за этот закон с тем процессом, который сейчас идет относительно Пашинского?

— Я думаю, что нет. Потому что, на самом деле, этот процесс идет своим чередом, какие результаты будут, для этого у нас есть следствие, пускай разбирается — кто прав, кто виноват. Что касаемо самого закона, если бы это первая попытка была, когда пытались внести этот законопроект в повестку дня, и он провалился, можно было бы пытаться провести определенные аналогии. Но, поскольку это уже надцатая попытка принять этот закон, то я бы с расследованием по стрельбе Пашинского этот провал не связывал.

Сейчас в кулуарах ВР активно обсуждаются те якобы предложения МВФ, которые зафиксированы в версии меморандума, недавно опубликованной "Европейской правдой". Правительство не подтверждает, что этот меморандум является подлинным. С другой стороны, вопросы пенсионной, земельной реформы, которые зафиксированы в тексте меморандума, обсуждаются депутатами. До конца марта стоит ли ждать, что эти вопросы пройдут через сессионный зал парламента?

— Я думаю, что если пройдут, то не все. Но на самом деле, я склонен сомневаться в результативности принятия этих решений. Потому что мы видим, как в кавычках эффективно работает наша ВР, с учетом того, что большая часть этих законопроектов или не разработаны, или настолько сыры, что вносить их в зал просто невозможно. Плюс у многих из них есть неоднозначное восприятие в обществе. В первую очередь, это пенсионная реформа, в том числе и вопрос земельного рынка. Это такие моменты, на которых играет ряд политических сил. Я говорю о радикалах и о Юлии Владимировне Тимошенко и ее партии. Поэтому надеяться, что благополучно будут они приняты в ВР, пока не приходится. Как добиться консенсуса, как правительству удастся уломать, извините за сленг, наших народных депутатов, я пока не представляю. Думаю, что этот процесс будет откладываться.

А внесет ли свою лепту в работу парламента угроза перевыборов?

— Думаю, что нет. Потому что, как таковой угрозы перевыборов сегодня нет. Как минимум, до лета. Мы, конечно, исключаем момент каких-то серьезных социально-экономических потрясений, которые теоретически могут возникнуть в нашем государстве. Но, в принципе, проводить выборы сейчас не совсем логично. А с точки зрения самосохранения для БПП и НФ — это вообще нонсенс, потому что НФ не проходит в случае перевыборов в новый созыв парламента, а позиция БПП глобально не улучшится, если не говорить, что она станут хуже. Поэтому это не выгодно тем, кто сегодня находиться, фактически, у руля коалиции. Поэтому я лично в досрочные выборы в ближайшем будущем не верю. Это определенный аргумент, который можно использовать и пытаться повлиять на мнение народных депутатов, но я думаю, что они тоже достаточно умные люди, чтобы понимать, что сейчас сделать качественную избирательную кампанию и улучшить свой электоральный результат получится далеко не у многих политических сил.

В время новогодних праздников стало известно о выходе еще одного народного депутата из БПП. И теперь в двух фракциях, которые входят в состав коалиции, 223 депутата. Стоит ли ожидать в ближайшее время публикации списка людей, которые входят в коалицию?

— Нет. Потому что вы абсолютно правильно заметили, сейчас, фактически, коалиции не существует, потому что нет достаточного количества народных депутатов в ее рядах. Но похожую ситуацию мы наблюдали и ранее, просто она была менее очевидна и менее публична. Если бы все хорошо было в коалиции, и можно было бы показать эти списки, их бы показали раньше, когда была такая еще возможность. Но, опять же, на это никто не пойдет. А даже если бы это и произошло, то у президента есть право, а не обязанность, распустить ВР, на которую, я думаю, что Петр Алексеевич надежды особо не возлагает.

В последние дни активно муссируются слухи о грядущем расколе в Оппозиционном Блоке. Это возможно?

— На самом деле ситуация с Оппозиционным Блоком тоже не нова. И внутренние разногласия у основных учредителей этого проекта существуют очень давно, фактически, они начались еще даже и до выборов парламентских. Постоянно этот конфликт перерастал в более активную фазу или же отходил немножко на замороженные позиции. Произойдет это или не произойдет, сейчас говорить пока еще рано, потому что похожие ситуации, как минимум, на моей памяти уже раза три-четыре были. И смогут ли все-таки урегулировать этот процесс, покажет время. Но для Оппозиционного Блока как для партии, как для партийного проекта это будет плохо. Этим воспользуются и оппоненты Оппозиционного Блока, как в коалиции, так и в так называемой демократической оппозиции. И, с учетом того, что активность этой партии достаточно слабая, это негативно повлияет в целом на их дальнейшую публичную и политическую деятельность.

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Часть народных депутатов едет в Вашингтон, чтобы принять участие в различных мероприятиях, связанных с инаугурацией Дональда Трампа. Зачем они едут в Вашингтон?

— Большинство из них едет, дабы получить личный результат. Давайте будем честными. Потому что кто-то пытается таким образом наладить отношения, насколько это получится, покажет время, с новой администрацией президента США. Кто-то попробует загладить вину, потому что выступления публичные ряда народных депутатов во время избирательной кампании, которая происходила в США, были не совсем адекватны. Поэтому на государство это глобально никак не повлияет, потому что есть для этого специально подготовленные и делегации, и органы, я имею в виду, в том числе и посольства, которые должны заниматься налаживанием дипломатических и дружественных отношений между государствами. А депутаты наши едут посмотреть на инаугурацию — раз, два — порешать свои политические, экономические и другие вопросы.

Напомним, по словам директора Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерия Дымова, народные избранники не демонстрируют ответственности за принятые решения, поскольку не зависят от заработной платы.

Также главный редактор издания Деньги.ua Александр Крамаренко в эфире "ГС" прокомментировал принятие бюджета-2017, отметив, что ВР изнасиловали, но части депутатов понравился процесс.