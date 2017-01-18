Мужчина попытался поджечь себя у отеля Трампа в Вашингтоне

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Рядом с гостиницей Trump International Hotel в Вашингтоне мужчина в знак протеста против избрания президентом США Дональда Трампа попытался поджечь себя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Инцидент произошел во вторник вечером.

"Мужчина сказал, что пытался поджечь себя, протестуя против избрания Дональда Трампа президентом", — сообщается в Twitter телеканала.

Как передает телеканал, мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается.

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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.