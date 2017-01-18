Повышение зарплат депутатов: страну разделили на баринов и холопов – Рабинович

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во вторник депутатам Верховной Рады чуть было не повысили зарплату. Глава Верховной Рады Андрей Парубий внес предложение, чтобы зарплата народных депутатов была повышена не на 20 прожиточных минимумов, как это планировалось ранее, а на 15. Другие средства, предусмотренные сметой на выплаты нардепам, Парубий предложил выделить помощникам депутатов. Однако, народные депутаты отклонили все предложения головы Верховной Рады и не смогли принят проект постановления.

По мнению внефракционного народного депутата Вадима Рабиновича, предложение повысить зарплаты нардепам – очередное подтверждение того, что современной Украине политики и простые люди живут в паралелльных реальностях.

"Во вторник Верховной Раде не хватило три-четыре голоса для очередного позора Украины, когда дармоедам-депутатам могли снова повысить зарплаты.

Сегодня я подал законопроект, предлагающий на время непростой ситуации в стране установить нардепам зарплату на уровне минимального прожиточного минимума. Ведь если депутаты установили такой минимум, то они считают, что человек может выжить за такие деньги.

Многие нардепы жалуются, что не могут "протянуть" до конца месяца. Но почему дворник, рабочий или водитель должны экономить, а депутаты – нет? Наоборот у депутатов столовая гораздо дешевле, чем где-то в городе, они пользуются льготами#mce_temp_url#, автомобилями, бесплатным лечением, берут компенсации на квартиры, а потом заполняют декларации на миллионы", – говорит Рабинович.

По словам политика, выносить подобные вопросы на голосование Верховной Рады – верх цинизма.

"Это совершенно осознанная позиция барина, который вообще не понимают, почему холопы и получают еще какие-то деньги. Такое впечатление, что эти люди живут одни, а вокруг них больше никого нет.

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Не понимаю, как можно повышать себе зарплату в разрушенной, экономически уничтоженной стране, вектор развития которой направлен вниз. Это примерно из той же серии, как некоторые стреляют по обычным людям из наградного оружия. Общество окончательно разделилось: есть четыреста баринов, а остальные – холопы", – подытожил депутат.