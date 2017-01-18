"Украинский десант". Названы имена политиков, которые поедут на инаугурацию Трампа

PAUL J. RICHARDS / AFP

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Десятки народных депутатов, влиятельных бизнесменов, представителей общественных организаций и служителей религиозных общин намерены принять участие в мероприятиях по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа. В их числе — Юлия Тимошенко, Оксана Билозир и Вадим Новинский, сообщает "Страна".

Рейтинг популярности Дональда Трампа перед инаугурацией, которая пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США, является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса. Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях: на одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн в 1861 году, а вторая является собственной Библией будущего главы государства.

По словам источника издания в руководстве "Блока Петра Порошенко", в Молитвенном завтраке примут участие Оксана Билозир (БПП), а также первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук и замглавы АП Алексей Филатов. "Есть квота, так сказать, БПП — распределяет приглашения партия, а есть квота приглашенных оттуда. Такие едут бесплатно", — заявил собеседник. Еще один вариант присутствующих — те, кто купил право присутствовать на Молитвенном завтраке через лоббистские фирмы.

По данным издания, в Вашингтон отправятся лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский, Олег Крышин и Павел Унгурян, от Радикальной партии — Андрей Артеменко, от "Оппозиционного блока" — Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул и Николай Скорик.