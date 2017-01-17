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    Белый дом: Трампу надо решить, на чьей он стороне - РФ или разведки США

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    Смена власти в США (460)

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    Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест на своем последнем регулярном брифинге заявил, что члены разведывательного сообщества США "не в первый раз говорят некомфортные вещи по поводу России".
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Новой администрации США во главе с Дональдом Трампом предстоит определиться, какую позицию она разделяет — России или американского разведывательного сообщества, заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
    Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель и предрек распад ЕС

    Журналисты попросили его прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что те, кто в США занимаются фальсификацией фактов, — хуже, чем проститутки.

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    В ответ Эрнест, проводящий последний регулярный брифинг, сказал, что члены разведывательного сообщества США "не в первый раз говорят некомфортные вещи по поводу России".

    "Здесь существует достаточное четкое разделение. С одной стороны — члены американской разведки, а также демократы и республиканцы в конгрессе США, обеспокоенные методами, которыми русские стремятся поставить под вопрос нашу демократию. С другой — есть Wikileaks и русские. И новой администрации предстоит определиться со своей позицией", — сказал он.

    Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом вступает в полномочия после его инаугурации 20 января.

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    В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.

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