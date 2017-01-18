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    В мире

    Маккейн: публиковать доклад о" компромате" на Трампа было неправильно

    (обновлено: )14611
    По словам сенатора-республиканца, было неправильным решением публиковать "неподтвержденный документ, который вызывает осуждение среди американского народа, хотя не имеет подтверждения".
    Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что публиковать неподтвержденный доклад о будто бы имеющемся у РФ компромате на избранного президента США Дональда Трампа было совершенно неправильно.

    Пресс-конференция Дональда Трампа. Видео
    Канал на Youtube Голос Америки
    Пресс-конференция Дональда Трампа (русский перевод)

    "Это совершенно неправильно, что это (доклад — Ред.) было опубликовано, неподтвержденный документ, который вызывает осуждение среди американского народа, хотя не имеет подтверждения. Поэтому, это наносит ущерб президенту США", — заявил Маккейн в эфире телеканала Fox News.

    "Тот факт, что этот неутвержденный, мягко выражаясь, документ просочился (в СМИ — Ред.) — это чья-то ответственность", — отметил Маккейн. Он добавил, что в этом избранный президент прав.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но при этом точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. По информации телеканала, данные предположения содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. В распоряжение телеканала попали записи, состоящие из 35 страниц, на основе которых был сделан этот обзор, где не приводятся подробности или информация об источниках.

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    Анонимный доклад на эту тему опубликовал ресурс BuzzFeed. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности.

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