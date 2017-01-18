наверх
18.01.201707:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.52+ 0.15
  • USD27.63- 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Американка, обвинявшая Трампа в домогательствах, подала на него в суд

    Тема:

    Смена власти в США (466)

    (обновлено: )235
    В иске Саммер Зервос говорится о том, что избранный президент Дональд Трамп должен либо признать свое "неподобающее поведение", или же опротестовать это в суде.
    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Американка Саммер Зервос подала иск против избранного президента США Дональда Трампа о защите чести и достоинства, в котором утверждается, что тот использовал свое положение, чтобы унизить ее и других женщин, обвинивших его в домогательствах, пишет газета Daily Beast.

    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Aaron P. Bernstein
    Акция протеста против Трампа в Вашингтоне

    Как пишет издание, соответствующее заявление было сделано во вторник адвокатом Зервос Глорией Олред. В иске говорится о том, что Трамп должен либо признать свое "неподобающее поведение", или же опротестовать это в суде.

    "11 ноября 2016 года я призвала Трампа отказаться от заявлений, в который он назвал меня лгуньей. Я также попросила его заявить, что сказанное мной о его поведении по отношению ко мне, было правдой. Прошло больше двух месяцев, а он так и не отказался от своих слов. Я хотела дать Трампу шанс опровергнуть эти лживые заявления обо мне и других женщинах, которые последовали", — приводит газета Hill заявление Зервос. По ее словам, у нее не осталось другого выбора, как подать в суд на избранного президента, чтобы "восстановить свою репутацию".

    В октябре прошлого года на специально организованной пресс-конференции Саммер Зервос в присутствии адвоката заявила, что столкнулась с неприятной ситуацией в 2007 году после участия в телешоу Трампа "Ученик" (The Apprentice). По словам Зервос, Трамп пригласил ее якобы для обсуждения возможной работы, но привел в бунгало, где попытался склонить ее к интимной близости. При этом отмечалось, что Зервос на тот момент не была намерена подавать на Трампа в суд.

    Читайте также — Деньги, секс, коррупция: скандалы предвыборной кампании в США

    В период президентской гонки газета Washington Post опубликовала запись от 2005 года, на которой Дональд Трамп хвастается приставаниями к женщинам.

    Ряд женщин также обвинили Трампа в домогательствах, которые, по их словам, имели место на протяжении ряда десятилетий. Трамп пообещал привлечь их к суду за клевету.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Смена власти в США
    На месте перестрелки в Олевске Житомирской области
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину