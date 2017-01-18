Американка, обвинявшая Трампа в домогательствах, подала на него в суд

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Американка Саммер Зервос подала иск против избранного президента США Дональда Трампа о защите чести и достоинства, в котором утверждается, что тот использовал свое положение, чтобы унизить ее и других женщин, обвинивших его в домогательствах, пишет газета Daily Beast.

Как пишет издание, соответствующее заявление было сделано во вторник адвокатом Зервос Глорией Олред. В иске говорится о том, что Трамп должен либо признать свое "неподобающее поведение", или же опротестовать это в суде.

"11 ноября 2016 года я призвала Трампа отказаться от заявлений, в который он назвал меня лгуньей. Я также попросила его заявить, что сказанное мной о его поведении по отношению ко мне, было правдой. Прошло больше двух месяцев, а он так и не отказался от своих слов. Я хотела дать Трампу шанс опровергнуть эти лживые заявления обо мне и других женщинах, которые последовали", — приводит газета Hill заявление Зервос. По ее словам, у нее не осталось другого выбора, как подать в суд на избранного президента, чтобы "восстановить свою репутацию".

В октябре прошлого года на специально организованной пресс-конференции Саммер Зервос в присутствии адвоката заявила, что столкнулась с неприятной ситуацией в 2007 году после участия в телешоу Трампа "Ученик" (The Apprentice). По словам Зервос, Трамп пригласил ее якобы для обсуждения возможной работы, но привел в бунгало, где попытался склонить ее к интимной близости. При этом отмечалось, что Зервос на тот момент не была намерена подавать на Трампа в суд.

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В период президентской гонки газета Washington Post опубликовала запись от 2005 года, на которой Дональд Трамп хвастается приставаниями к женщинам.

Ряд женщин также обвинили Трампа в домогательствах, которые, по их словам, имели место на протяжении ряда десятилетий. Трамп пообещал привлечь их к суду за клевету.