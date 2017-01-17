Трамп на инаугурации принесет присягу на двух Библиях

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях: на одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн в 1861 году, а вторая является собственной Библией будущего главы государства, передает телеканал NBC News.

Барак Обама на своей первой инаугурации в 2009 году также принес присягу на Библии, на которой клялся Авраам Линкольн в 1861 году.

По данным инаугурационного комитета, в 1955 году после окончания воскресной начальной школы при Первой Пресвитерианской Церкви (First Presbyterian Church) мать Трампа подарила ему Библию. Школа находилась в районе Квинс в Нью-Йорке. На тот момент Трампу было девять лет.

Как передает телеканал со ссылкой на председателя инаугурационного комитета Тома Баррака, для Трампа является честью положить руку на Библии, которые имеют особое значение как для его семьи, так и для страны.

Также отмечается, что избранный вице-президент США Майк Пенс принесет присягу на семейной Библии 40-го президента США Рональда Рейгана.

Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США.

Как сообщалось ранее, рейтинг популярности избранного президента США Дональда Трампа перед инаугурацией является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса.