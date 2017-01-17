Глава Нацразведки США Бреннан: Трамп пересек грань дозволенного

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Скандал между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой ЦРУ уходящей американской администрации Джоном Бреннаном, набирает обороты: комментируя газете Wall Street Journal обвинения в свой адрес и в адрес разведки в целом, Бреннан заявил, что Трамп пересек грань дозволенного.

"Такие заявления, сделанные об утечке или о непорядочности и нечестности (разведки), в моем понимании пересекают грань (дозволенного)", — заявил Бреннан на вопрос журналиста об обвинениях Трампа в его адрес.

Также Бреннан добавил, что сравнение работы ЦРУ с подходами нацистской Германии – неуважение к тем разведчикам, которые погибли во Второй Мировой войне и "имена которых увековечены на стене памяти".

Перед этим Трамп задался в Twitter вопросом, не был ли Бреннан человеком, "слившим" компрометирующую его информацию. "Уходящий глава ЦРУ Джон Бреннан ругает избранного президента Трампа за угрозу со стороны России… Не он ли был человеком, сливавшим информацию Fake News (так Трамп стал называть первым опубликовавший данные о компромате на него телеканал CNN)?" — написал Трамп.

Начало нынешнему скандалу положила публикация в СМИ анонимного документа о том, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе. Избранный президент заявил, что утечки и фальшивки в его адрес исходили от спецслужб и экс-сотрудников спецслужб. Трамп назвал "позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию", это "нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия".

Бреннан осудил сравнение Трампом поведения спецслужб с действиями нацистов. Как сообщали СМИ, документы целому ряду лиц, в частности в ФБР, передал агент британской разведки МИ-6 Кистофер Стил, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой — но факты, упомянутые в них, не подтвердились.