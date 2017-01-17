Белый дом: заявления о попытках подорвать легитимность Трампа - неправда

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест назвал неправдой заявления о том, что в США пытаются подорвать легитимность избранного президента Дональда Трампа.

В ходе традиционного брифинга, один из журналистов спросил Эрнеста, что он может ответить на "обвинения Путина в адрес администрации Обамы в попытке делегитимизировать приходящую администрацию Трампа".

"Конечно, это неправда", — сказал пресс-секретарь.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что есть определенные силы в США, которые хотят подорвать легитимность избрания Трампа. При этом он не обвинял в этом непосредственно администрацию Барака Обамы.

Напомним, республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января.