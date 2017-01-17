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    Белый дом: заявления о попытках подорвать легитимность Трампа - неправда

    Тема:

    Смена власти в США (457)

    (обновлено: )11401
    Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что есть определенные силы в США, которые хотят подорвать легитимность избрания Трампа. При этом он не обвинял в этом непосредственно администрацию Барака Обамы.
    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns

    КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест назвал неправдой заявления о том, что в США пытаются подорвать легитимность избранного президента Дональда Трампа.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
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    В ходе традиционного брифинга, один из журналистов спросил Эрнеста, что он может ответить на "обвинения Путина в адрес администрации Обамы в попытке делегитимизировать приходящую администрацию Трампа".

    "Конечно, это неправда", — сказал пресс-секретарь.

    Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что есть определенные силы в США, которые хотят подорвать легитимность избрания Трампа. При этом он не обвинял в этом непосредственно администрацию Барака Обамы.

    Напомним, республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

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