О чем пишут в мире: трагическая ошибка в Нигерии, иск против Трампа

РИА Новости Украина

Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу. Уходящий президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks американскому военному Брэдли Мэннингу, признанному судом в 2015 году женщиной и взявшему имя Челси. Об этом пишут все мировые СМИ, среди них TIME, Guardian, Telegraph, New York Times, Los Angeles Times, Wall Street Journal, Hill, Washington Post, USA Today, Mirror, Evening Standard, Figaro, Monde и другие.

"Челси Элизабет Мэннинг… Смягчение наказания: тюремный срок истечет 17 мая 2017 года", — из пресс-релиза Белого дома.

Сайт WikiLeaks назвал это решение победой. "ПОБЕДА: Обама смягчил приговор Челси Мэннинг с 35 лет (тюремного заключения — ред.) до 7. Сейчас дата освобождения — 17 мая", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице сайта в Twitter.

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В свою очередь основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж поблагодарил всех тех, кто проводил кампании в поддержку смягчения приговора информатору ресурса Мэннингу. Как отмечает газета Hill, ранее сообщалось, что Ассанж согласится на экстрадицию в США, в случае если власти страны помилуют Мэннинга.

Без внимания это решение Обамы не оставил и бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, который поблагодарил Обаму. Как отмечает газета USA Today со ссылкой на спикера палаты представителей конгресса США республиканца Пола Райана, подобное решение является "возмутительным" и представляет собой опасный прецедент того, что те, кто компрометируют нацбезопасность США, не будут привлекаться к ответственности за свои преступления.

По данным газеты Guardian, сенатор Джон Маккейн назвал смягчение наказания "серьезной ошибкой", которая подорвет военную дисциплину. Издание TIME в свою очередь приводит слова друга и сторонника Мэннинга Эвана Гиира (Evan Greer), который назвал решение президента "спасением жизни Челси".

Антонио Таяни избран новым главой Европарламента. Новым главой Европарламента во вторник по итогам четвертого тура голосования на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, 63-летний итальянец Антонио Таяни. Об этом пишут многие зарубежные СМИ (Financial Times, Wall Street Journal, New York Times Figaro, Parisien, Monde, Deutsche Welle и другие).

За Таяни проголосовал 351 депутат, за его основного соперника, представителя парламентской фракции европейских социалистов, Джанни Пителлу – 282 европарламентария. Воздержались – 80.

VIRGINIE LEFOUR / BELGA / AFP Новый глава Европарламента Антонио Таяни

"Я хочу послать очень решительный сигнал от этого парламента в отношении всех без исключения пострадавших от терроризма, не забывая о тех, кто страдает в настоящий момент, идет ли речь о тех, кто не имеет жилья или у кого нет работы", – приводит газета Parisien заявление Таяни, которое он сделал, выступая после избрания на высший пост в ЕП.

Как отмечает издание New York Times, Таяни является своего рода "инсайдером", поскольку в прошлом он занимал должность еврокомиссара по промышленности и предпринимательству, а также был доверенным лицом экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

Прежний председатель Европарламента Мартин Шульц в ноябре объявил об уходе с этого поста в связи с решением возглавить избирательный список Социал-демократической партии Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия на парламентских выборах 2017 года.

Обвинявшая Трампа в домогательствах американка подала на него в суд. Американка Саммер Зервос подала иск против избранного президента США Дональда Трампа о защите чести и достоинства, об этом пишут многие мировые СМИ, включая Daily Beast, USA Today, Washington Post, New York Post, Huffington Post, Hill, Politico, Los Angeles Times, Financial Times.

REUTERS Mike Blake Саммер Зервос

В иске утверждается, что Трамп использовал свое положение, чтобы унизить ее и других женщин, обвинивших его в домогательствах. Как пишет газета Daily Beast, соответствующее заявление было сделано во вторник адвокатом Зервос Глорией Олред. В иске говорится о том, что Трамп должен либо признать свое "неподобающее поведение", или же опротестовать это в суде.

"11 ноября 2016 года я призвала Трампа отказаться от заявлений, в который он назвал меня лгуньей. Я также попросила его заявить, что сказанное мной о его поведении по отношению ко мне было правдой. Прошло больше двух месяцев, а он так и не отказался от своих слов. Я хотела дать Трампу шанс опровергнуть эти лживые заявления обо мне и других женщинах, которые последовали", – приводит газета Hill заявление Зервос.

По ее словам, у нее не осталось другого выбора, как подать в суд на избранного президента, чтобы "восстановить свою репутацию". В октябре 2016 года Зервос в присутствии адвоката заявила, что столкнулась с неприятной ситуацией в 2007 году после участия в телешоу Трампа "Ученик" (The Apprentice). По словам Зервос, Трамп пригласил ее якобы для обсуждения возможной работы, но привел в бунгало, где попытался склонить ее к интимной близости.

Жертвы ошибочного удара ВВС Нигерии. Многие мировые СМИ, включая Guardian, Telegraph, Independent, Times, Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post пишут о том, что ВВС Нигерии в рамках борьбы с боевиками радикальной группировки "Боко Харам" по ошибке нанесли авиаудар по лагерю беженцев на северо-востоке страны, в результате которого по разным данным погибли от 50 до 100 человек, в том числе сотрудники гуманитарных организаций.

Инцидент произошел во вторник около населенного пункта Рэнн (Rann), штат Борно, где действуют боевики "Боко Харам". Бомбардировка произошла, когда сотрудники гуманитарных служб раздавали продовольствие гражданским лицам, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Как пишет Times, один из руководителей организации "Врачи без границ" (MSF) Жан-Клемен Каброл назвал "масштабную атаку на незащищенные слои населения, которые уже бежали от чрезмерной жестокости, шокирующей и неприемлемой". Вооруженные силы Нигерии признались в совершении ошибочного авиаудара.

"Это первый раз, когда военные Нигерии признались, что сделали такую ошибку", пишет газета Telegraph.

Экс-премьер Франции Вальс получил пощечину. Об этом пишут многие зарубежные СМИ (Monde, Figaro, Journal du Dimanche, Parisien, Washington Post и другие).

Совершавший визит в Бретань Мануэль Вальс получил легкую пощечину от молодого человека. Инцидент произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль, когда Вальс в сопровождении министра обороны страны Жан-Ива Ле Дриана покидал здание в департаменте Кот-д'Армор.

"Здесь, это Бретань!", — приводит газета Monde слова молодого человека, которые он прокричал, когда Вальс двигался в его сторону.

"Я подам жалобу, чтобы не оставить без внимания это действие. Это знак, если вы оставляете акт насилия без внимания, это означает, что вы принимаете это насилие", — приводит газета слова Вальса.

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На распространенной в сети видеозаписи запечатлено как молодой человек дал Вальсу пощечину, после чего сопровождавшие Вальса сотрудники безопасности нейтрализовали нападавшего. На еще одном видео, снятом с другого ракурса, не совсем ясно, действительно ли молодой человек смог дать пощечину экс-премьеру.

По данным газеты Parisien, 18-летний молодой человек был задержан за акт насилия в отношении уполномоченного лица государственного органа. В прокуратуре коммуны Сен-Бриё сообщили, что молодой человек известен полиции, поскольку в 2014 году его задерживали за употребление наркотиков. Экс-премьер Франции не в первый раз становится мишенью для хулиганских выходок. Так, в минувшем декабре мужчина обсыпал его мукой в ходе визита в Страсбург.