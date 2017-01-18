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    Экс-премьер Франции Вальс едва не получил пощечину от парня

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    Инцидент произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль в департаменте Кот-д'Армор. По данным СМИ, 18-летний молодой человек был задержан за акт насилия в отношении уполномоченного лица государственного органа.
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    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр Франции, выдвинувший свою кандидатуру на пост главы государства, Мануэль Вальс обратится в суд с жалобой на молодого человека, давшего ему пощечину, передает радиостанция Europe 1.

    Ранее телеканал BFMTV сообщал, что совершавший визит в Бретань Мануэль Вальс едва не получил пощечину. Инцидент произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль в департаменте Кот-д'Армор.

    ​"Мы не можем оставить без внимания это действие, он не может иметь своего рода одобрением жестокости. Такой поступок не может быть оправдан", — приводит радиостанция слова Вальса. На видеозаписи, опубликованной на странице радиостанции, запечатлено как молодой человек дал ему пощечину, после чего сопровождавшие Вальса сотрудники безопасности нейтрализовали нападавшего.

    По данным радиостанции, 18-летний молодой человек был задержан за акт насилия в отношении уполномоченного лица государственного органа.

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    Экс-премьер Франции не в первый раз становится мишенью для хулиганских выходок. Так, в минувшем декабре мужчина обсыпал его мукой в ходе визита в Страсбург. Перед входом в один из ресторанов, где должна была начаться встреча экс-премьера со сторонниками, к Вальсу бросился прохожий и обсыпал его и окружение мукой с криками "49.3! Не забудем, не простим!". Охрана экс-премьера спустя несколько мгновений скрутила напавшего и препроводила в припаркованный неподалеку микроавтобус полиции.

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