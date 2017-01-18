Экс-премьер Франции Вальс едва не получил пощечину от парня

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр Франции, выдвинувший свою кандидатуру на пост главы государства, Мануэль Вальс обратится в суд с жалобой на молодого человека, давшего ему пощечину, передает радиостанция Europe 1.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что совершавший визит в Бретань Мануэль Вальс едва не получил пощечину. Инцидент произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль в департаменте Кот-д'Армор.

Un homme tente de gifler Manuel Valls à la sortie de la mairie de #Lamballe où il est en déplacement.https://t.co/B6TWfHmgso pic.twitter.com/kxm9e12tr2 — Sihame Assbague (@s_assbague) 17 января 2017 г.

​"Мы не можем оставить без внимания это действие, он не может иметь своего рода одобрением жестокости. Такой поступок не может быть оправдан", — приводит радиостанция слова Вальса. На видеозаписи, опубликованной на странице радиостанции, запечатлено как молодой человек дал ему пощечину, после чего сопровождавшие Вальса сотрудники безопасности нейтрализовали нападавшего.

По данным радиостанции, 18-летний молодой человек был задержан за акт насилия в отношении уполномоченного лица государственного органа.

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Экс-премьер Франции не в первый раз становится мишенью для хулиганских выходок. Так, в минувшем декабре мужчина обсыпал его мукой в ходе визита в Страсбург. Перед входом в один из ресторанов, где должна была начаться встреча экс-премьера со сторонниками, к Вальсу бросился прохожий и обсыпал его и окружение мукой с криками "49.3! Не забудем, не простим!". Охрана экс-премьера спустя несколько мгновений скрутила напавшего и препроводила в припаркованный неподалеку микроавтобус полиции.