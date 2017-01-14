По наследству. Что оставил после себя Обама

РИА Новости Украина

Сыграв роль "злого полицейского" и предприняв очень недружелюбные шаги в сторону Москвы, Барак Обама создал очень выгодный фон переговорам с Россией для новоизбранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал Sputnik Азербайджан ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Нейжмакова отметил, что Обаму называют слабым руководителем и избранный президент США Дональд Трамп уже заявлял по разным поводам, что из-за его предшественника Америку "не уважают".

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Комментируя прощальную речь Обамы, Нейжмаков отметил, что в основном она была посвящена внутренним проблемам США и лишь мельком упоминались Россия и Китай, как "соперники". Куда больше, по словам политолога, было сказано про исламских радикалов и "Исламске государство".

По мнению политолога, среди важных внешнеполитических задач США – сохранение выгодного им баланса сдержек и противовесов в регионах мира и зависимости от Вашингтона его партнеров. "Собственно, заявления американских лидеров, которые часто принимают за готовность к "изоляционизму" и сворачиванию внешнеполитической активности простые попытки переложить расходы за американские амбиции на плечи партнеров, но не отказ от самих этих амбиций", — считает он.

Нейжмаков напомнил, что о подобном говорил еще Билл Клинтон во время своей первой президентской гонки, а быть "умеренными в отношении к нациям, которые провозглашают желание идти собственным путем" призывал в 2000 году Джордж Буш-младший.

Эксперт считает, что Обаме на пути президентства удалось далеко не все. По его мнению, задача заставить партнеров по НАТО всерьез увеличить военные расходы продвигается со скрипом. Тем не менее, задача сдерживания международных игроков, усиление или излишняя самостоятельность которых США не выгодны, при Обаме неплохо решалась.

REUTERS Jonathan Ernst Барак Обама во время прощальной речи

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Кризис вокруг Украины стал поводом для усиления активности НАТО в Восточной Европе и для сдерживания России. Задача сдерживания Китая при Обаме решалась поступательно.

"Сыграв роль "злого полицейского" и предприняв очень недружелюбные шаги в сторону Москвы (в том числе под занавес своего президентства), Обама, на самом деле, создал очень выгодный фон для переговоров с Россией для Трампа", — считает эксперт.

Однако, как констатирует политолог, реальный Обама-президент, конечно, проигрывает романтизированному образу самого себя из 2008 года, когда "обамомания" охватила не только США.