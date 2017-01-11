Фотоленты
RSS

Прощальная речь Обамы: слезы, объятия, улыбки

(обновлено: )16621

    Президент США Барак Обама, который покидает свой пост, выступил с прощальной речью в Чикаго. Выступление состоялось 10 января (в ночь на 11 января по киевскому времени).

    Смотрите также: Прощальная речь Барака Обамы. (Русский перевод)

    В своей речи он назвал Россию и Китай соперниками своей страны, однако уточнил, что их влияние на международной арене не может сравниться с американским.

    Американский лидер также предостерег от ослабления демократических ценностей в США и мире. По его словам, это грозит гражданскими и международными войнами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки