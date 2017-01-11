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Обама в прощальной речи пообещал "гладкую" передачу власти Трампу

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (317)

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Выступая с прощальной речью в Чикаго, президент США пообещал, что через десять дней "мир увидит отличительную особенность нашей демократии - мирную передачу власти".
Президент США Барак Обама
REUTERS Evan Vucci

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама выступает с прощальной речью в Чикаго. Он заявил, что обеспечит "гладкую" передачу власти избранному президенту Дональду Трампу.

Дональд Трамп и Барак Обама. Архивное фото
JIM WATSON / AFP
Есть колеса, будут палки. Обама портит передачу власти Трампу

"Через десять дней мир увидит отличительную особенность нашей демократии: мирную передачу власти от одного свободно избранного президента другому", — сказал глава государства.

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Публика на словах "передача власти" неодобрительно загудела, но Обама призвал людей успокоиться и удостоился за это аплодисментов.

"Я обязался перед избранным президентом Трампом, что моя администрация обеспечит настолько гладкую передачу власти, насколько это возможно, как президент (Джордж) Буш обеспечил это мне", — пообещал он.

Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.

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