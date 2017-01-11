Прощальная речь Барака Обамы. Полное видео

"Количество незастрахованных (американцев) никогда не было меньше, чем сейчас. Стоимость здравоохранения растет самыми медленными темпами за 50 лет. Если кто-нибудь сможет внедрить план, который будет лучше, чем изменения, которые мы сделали с нашей системой здравоохранения, который будет затрагивать столько же людей при меньшей стоимости, я публично поддержу это", — сказал президент США.

Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.

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Трамп ранее заявлял, что намерен "отменить и заменить" реформу здравоохранения Обамы, которая стала по многим параметрам уникальной в истории США. В настоящее время в конгрессе США уже начались жаркие дискуссии между сторонниками и противниками таких планов.