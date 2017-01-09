Почти 3/4 американцев считают, что Обама не выполнил предвыборные обещания

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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Почти четверть граждан США считают, что президент Барак Обама не выполнил обещания, которые давал в ходе предвыборной кампании, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с Центром общественно-политических исследований NORC.

Согласно данным опроса, только 32% респондентов заявили, что Обама выполнил свои предвыборные обещания, 22% считают, что он не справился с этой задачей. При этом 44% участников опроса полагают, что президент США в ходе пребывания в должности пытался, но не смог выполнить свои обещания.

Опрос, участие в котором приняли 1017 совершеннолетних граждан США, проведен с 14 по 19 декабря, статистическая погрешность составляет 3,7 процентных пункта.

Обама сложит полномочия 20 января, президентом станет избранный в ноябре 2016 года представитель Республиканской партии Дональд Трамп.