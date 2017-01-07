Есть колеса, будут палки. Обама портит передачу власти Трампу

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Владимир Матвеев — аналитик, для РИА Новости Украина

Открытое изменение стратегии к своему преемнику похожее скорее на панику перед самым уходом Обамы, администрация которого наштамповала в последнее время немало законов, которые идут в разрез с заявлениями и программой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Делаю все возможное, чтобы не принимать во внимание многочисленные провокационные заявления и препятствия со стороны "президента О". Предполагалось, что это будет гладкий переход. Нет!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В частности, недавнее решение уходящего президента Обамы об охране большой территории в Арктике, идет вразрез с обещаниями Трампа сделать возможным продолжать дальнейшее бурение в Арктике. "Обама шаг за шагом пытается вставить Трампу палки в колеса", — сообщает датское издание Politiken.

Внесение Обамой двух больших территорий в Юте и Неваде в число национальных памятников, означает срыв планов строительства там нефтепроводов, развития масштабного животноводства или прочего коммерческого использования.

Обама объявил в период межпрезидентсва о мерах в отношении РФ, которую нынешние власти обвиняют в причастности к хакерским атакам. Под санкции попали россияне, якобы причастные к взлому серверов Национального комитета Демократической партии и публикации похищенных данных.

В канун Нового года США ввели против РФ новые санкции и выслали дипломатов. В то время как Трамп говорит о том, что санкции в отношении России не принесут США никакой пользы и они излишни, уходящий президент Обама максимально продвигает противоположенную идею.

Санкции против России, о которых объявил президент Обама, скорее всего, ни к чему не приведут, сказал бывший представитель США при ООН Джон Болтон, пишет Politico, США.

Болтон обвинил администрацию Обамы в том, что она "политизировала" сбор разведданных своими публичными заявлениями, как во время президентской кампании, так и после нее.

По мнению Трампа и его сторонников, обвинения в том, что российская сторона якобы нанесла хакерские атаки по демократам, — попытка "расшатать" его победу и делегитимизировать избрание Трампа президентом.

В Совете Безопасности ООН США не наложили вето на критику израильских поселений на палестинских территориях.

На протяжении последних 30 с лишним лет США более 40 раз блокировали в Совете безопасности ООН резолюции, осуждающие Израиль, когда на голосование была вынесена резолюция, очень похожая на ту, что была принята 23 декабря. На этот раз Вашингтон решил воздержаться, фактически позволив Совбезу принять резолюцию 2334.

Дональд Трамп написал в Twitter, что после 20 января (дата его инаугурации в качестве президента США) "все поменяется". И, вероятно, можно ожидать восстановление оси США-Израиль. Трамп размышляет о том, чтобы перенести посольство США из Тель-Авива в спорный город Иерусалим.

Маневры Обамы в ООН понять непросто. Между тем, они мобилизуют сторонников Трампа на оказание сопротивления и вносят раскол в ряды демократов. "Это крайне неприятно, это разочаровывает и удивляет", так охарактеризовал Чак Шумер, лидер демократов в Сенате, новый курс Обамы, сообщает Politiken.

По мнению экспертов, Обама частично пытается заложить "противопехотные мины" вокруг определенных результатов своей политической деятельности, для того, чтобы следующий всенародно избранный президент не мог на них обрушиться, пишет Politiken. Основной вопрос заключается в том, удастся ли провести новые санкции в отведенные сроки через Конгресс США, когда они приобрели бы силу закона.

"Скажу вам, что даже те, кто симпатизировал президенту Обаме в большинстве вопросов, говорят, что одной из причин, по которой он поступил так, стало желание ограничить свободу действий избранного президента Трампа. Очень плачевно, если политика стала здесь главным мотивирующим фактором. <…> Это не имеет ничего общего с мирной передачей власти при демократии", заявила CNN экс глава избирательного штаба Трампа Келлиэнн Конуэй, которую избранный президент назначил своим советником.

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"Все, что мы слышим на протяжении выборов, — это "Россия, Россия, Россия", добавила советник CNN, сравнив поток "обвинений и инсинуаций" с лихорадкой. По мнению Конуэй, даже если Россия и причастна к взлому компьютеров Демократической партии, причина поражения Клинтон кроется в ее собственной провальной стратегии.

Согласно заявлению представителя Трампа республиканца Ньюта Гингрича, новая администрация планирует отменить около трех четвертей исполнительских указов нынешней администрации. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

Все, что сталось от Барака Обамы, Гингрич сравнил "с надувной игрушкой, из которой понемногу спускают воздух".