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Обама пригласил Трампа в Белый дом перед инаугурацией - СМИ

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (315)

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По данным СМИ, председатель инаугурационного комитета Том Баррак заявил, что после встречи Трамп со своей женой Меланией направится к зданию Капитолия вместе с четой Обама.
Дональд Трамп и Барак Обама
JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Уходящий президент США Барак Обама пригласил избранного президента Дональда Трампа в Белый дом 20 января до проведения церемонии инаугурации, пишет газета Hill со ссылкой на помощника Трампа.

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По данным газеты, председатель инаугурационного комитета Том Баррак (Tom Barrack) заявил журналистам, что после встречи Трамп со своей женой Меланией направится к зданию Капитолия вместе с четой Обама.

Как отмечает газета, подобное приглашение действующих глав государств является давней традицией в США. Так, 43-й президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой приняли в Белом доме чету Обама 20 января 2009 года.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек. Президент Петр Порошенко не получил приглашения на нее.

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