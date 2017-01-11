Обама пригласил Трампа в Белый дом перед инаугурацией - СМИ

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Уходящий президент США Барак Обама пригласил избранного президента Дональда Трампа в Белый дом 20 января до проведения церемонии инаугурации, пишет газета Hill со ссылкой на помощника Трампа.

По данным газеты, председатель инаугурационного комитета Том Баррак (Tom Barrack) заявил журналистам, что после встречи Трамп со своей женой Меланией направится к зданию Капитолия вместе с четой Обама.

Как отмечает газета, подобное приглашение действующих глав государств является давней традицией в США. Так, 43-й президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой приняли в Белом доме чету Обама 20 января 2009 года.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек. Президент Петр Порошенко не получил приглашения на нее.