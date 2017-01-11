Обама назвал РФ и Китай соперниками США в мире

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама в прощальной речи, с которой он выступил в Чикаго, назвал РФ и Китай американскими соперниками, при этом выразив мнение, что они "не сравнятся с США".

"Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим влиянием в мире, если мы не откажемся от того, что мы отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая задирается к соседям, которые меньше ее", — сказал глава государства.

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Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп. Он также в очередной раз пообещал "гладкую" передачу власти новому президенту.