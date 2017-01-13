Обама проведет последнюю пресс-конференцию 18 января

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Барак Обама проведет свою последнюю пресс-конференцию на посту президента 18 января, сообщил журналистам пресс-секретарь Обамы Джош Эрнест.

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"В среду президент США проведет свою последнюю пресс-конференцию в качестве президента здесь, в зале для брифингов", — сказал Эрнест.

Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет избранный в ноябре Дональд Трамп.

Напомним, 11 января президент США Барак Обама выступил с прощальной речью в Чикаго. Он заявил, что готов поддержать реформу здравоохранения, которая будет лучше, чем та, которую он провел на посту главы государства.