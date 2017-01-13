В мире
RSS

Обама проведет последнюю пресс-конференцию 18 января

Тема:

Победа Трампа. Ликование и протесты в США. (945)

(обновлено: )2302
Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет избранный в ноябре Дональд Трамп. В среду Обама проведет свою последнюю пресс-конференцию в качестве президента.
Барак Обама во время прощальной речи
REUTERS Jonathan Ernst

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Барак Обама проведет свою последнюю пресс-конференцию на посту президента 18 января, сообщил журналистам пресс-секретарь Обамы Джош Эрнест.

Читайте также: Наследие Обамы, Трамп и Украина. Оценки экспертов

"В среду президент США проведет свою последнюю пресс-конференцию в качестве президента здесь, в зале для брифингов", — сказал Эрнест.

Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет избранный в ноябре Дональд Трамп.

Напомним, 11 января президент США Барак Обама выступил с прощальной речью в Чикаго. Он заявил, что готов поддержать реформу здравоохранения, которая будет лучше, чем та, которую он провел на посту главы государства.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Национальный банк Украины
Экономика Украины. Падение гривны
Смена власти в США
Взять и запретить. Культурная война с РФ
Украина в снежном плену - испытание власти