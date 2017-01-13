Ассанж согласится на экстрадицию в США, если Обама помилует Мэннинга

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласится на экстрадицию в США в случае, если ее власти помилуют информатора ресурса — бывшего американского военного Брэдли Мэннинга.

"Если Обама проявит милосердие к Мэннингу, Ассанж согласится на экстрадицию в США, несмотря на явную неконституционность дела, заведенного минюстом", — говорится в Twitter сайта политических разоблачений.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Барак Обама поместил информатора WikiLeaks американского военного Брэдли Мэннинга (впоследствии сменившего имя на Челси и признанного судом в 2015 году женщиной) в окончательный список заключенных, в отношении которых возможно смягчение наказания.

В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме.

Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.