Команда Обамы пытается саботировать президентство Трампа

Александр Шишло – Брюссель, для РИА Новости Украина

Команда уходящего президента США Барака Обамы пытается саботировать президентство Дональда Трампа, избранного на высший государственный пост этой страны, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эмануэль Томан. РИА Новости Украина Евгений Котенко Об Украине Трамп заговорит не ранее весны - Золотарев

"Я думаю, что обвинения относительно того, что русские располагают информацией, при помощи которой можно шантажировать Трампа, они отражают, прежде всего, попытку саботажа его президентства со стороны команды Обамы, которая еще находится у власти, а также руководителей спецслужб, которые близки к Обаме", — сказал политолог в четверг РИА Новости.

По его словам, "эти клеветнические заявления и попытки манипулировать носят довольно непристойный характер".

"То, что американский политик (Трамп – Ред.), который станет президентом, уже обвиняет спецслужбы во лжи, это довольно существенно для репутации страны (в негативном плане)", — сказал Томан.

Патрик Лоуренс (Patrick Lawrence), политический аналитик и публицист, автор книги "Прошедшая эпоха: американцы в пост-американский век" поделился со Sputnik своим впечатлением от пресс-конференции Дональда Трампа.

"По-моему, Трамп вынужден поддерживать определенный имидж. "Я человек сурового нрава, и пока Дональд Трамп у руля, никому ничего с рук не сойдет". Но это, знаете, скорей маска. В политике имидж значит много, и Трамп выбрал для себя образ крутого парня. Так что я бы не стал о многом особенно волноваться. Куда важней настоящее мнение Трампа об отношениях с Россией, да и с остальными странами, особенно с Китаем. Следить нужно за этим. То, что было вчера, да и его первые шаги, скорей всего, будут свое рода данью консерваторам. "Да, я России не спущу ничего". Стоит дождаться его действий. РИА Новости Украина Евгений Котенко Трамп подтверждает, Украина больше не интересна США - Бортник

Недавние откровения о компромате, которым Россия якобы собирается шантажировать Трампа – это предсмертный хрип. Не забывайте, администрация Обамы с Пентагоном и разведкой всегда была очень близка, обуздать этих людей Обаме так и не удалось. И эта команда уйдет всего через 10 дней. И эти круги отдавали предпочтение Хиллари Клинтон, потому что она действовала бы так же, как Обама. Всего через 10 дней в Белом доме будет новый президент, с которым им будет трудней ужиться. Так что это был жест отчаяния, так его стоит рассматривать. Неудивительно, что Трамп разозлился, у него на то были все основания…



Заслуженно или нет, CNN занимает достаточно выдающуюся позицию среди американских мейнстримовых СМИ, которые я предпочитаю называть корпоративными или даже контролируемыми правительством. Про Buzzfeed, правда, такого не скажешь. И CNN выступают против Трампа уже давным-давно. Здесь стоит сказать, что возможность более точно измерять численность своей аудитории стала для некоторых СМИ своего рода искушением – чтобы преумножить количество читателей, они готовы пойти на все. И если сам доклад, как и решение ЦРУ включить его в брифинг для Трампа и Обамы, был достойным осуждения проявлением безответственности, столь же позорен и тот факт, что CNN его опубликовали", - считает Патрик Лоуренс.