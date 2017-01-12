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Трамп назначил Джулиани координатором по кибербезопасности

Тема:

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Сообщается, что Джулиани будет делиться экспертными знаниями и представлениями о проблемах с безопасностью частного сектора и появляющихся решениях, которые разрабатываются в частном секторе.
Руди Джулиани
wikipedia

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани координатором по кибербезопасности в команде нового президента США Дональда Трампа, сообщили в штабе главы США.

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"Бывший мэр Руди Джулиани в качестве пользующегося доверием друга будет делиться экспертными знаниями и представлениями о проблемах с безопасностью частного сектора и появляющихся решениях, которые разрабатываются в частном секторе", — говорится в сообщении.

Джулиани уже более 15 лет работает над предоставлением решений по безопасности в частном секторе, уточнил Трамп.

Ранее сообщалось, что Джулиани отказался от постов в администрации Трампа.

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