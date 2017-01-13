ФБР не подтвердило "важные детали" из доклада о компромате на Трампа

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости Украина. Сотрудники Федерального бюро расследований США не смогли подтвердить "важные детали" из доклада о том, что на избранного президента США Дональда Трампа собирали компромат "российские агенты", сообщает телеканал CNN.

Анонимный доклад на эту тему опубликовал ресурс BuzzFeed. По данным ряда СМИ, его автором стал бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, которого в свою очередь наняла фирма из Вашингтона, собирающая информацию о Трампе и его связях с Россией. Эта фирма делилась собранной информацией с ФБР.

"ФБР расследует достоверность и правильность этих заявлений, которые основаны главным образом на информации из российских источников, но не подтвердило многих существенных деталей в докладе о господине Трампе", — сообщает CNN cо ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным CNN, спецслужбы США поделились с уходящим президентом Бараком Обамой и Трампом подозрениями относительно того, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. Соображения разведки были представлены в виде небольшого двухстраничного отчета, который также "включал утверждения, что был непрерывный обмен информацией в ходе (предвыборной) кампании между представителями Трампа и посредниками со стороны российских властей".

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Сам Трамп ранее неоднократно опровергал подобные заявления и утверждал, что он никак не связан с Россией и не общается с российскими властями. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом" на него.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.