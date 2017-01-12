Трамп снова пошумел. Как отреагировали в мире

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Участники рынков разочарованы

Участники рынков в США остались разочарованными итогами пресс-конференции Дональда Трампа. По словам финансовых аналитиков, вопреки ожиданиям, новоизбранный президент не детализировал планы по экономическому стимулированию, торговой политике и налогообложению. Ранее надежда на такие меры поддерживала доллар. В результате вместе со снижением доллара выросли цены на золото. Реакция фондового рынка была умеренно негативной. Вначале основные фондовые индексы США перешли в "красную зону" на фоне комментариев Трампа, однако затем замедлили снижение, а позднее индекс Dow Jones вернулся к росту.

Также, как отмечают аналитики, Трамп не затронул вопросов, связанных с инфраструктурными проектами и снижением регулирования, которые были одними из ключевых пунктов его предвыборной программы.

"Трамп также не предоставил желанных инвесторами временных рамок и деталей насчет запланированных мер: от инфраструктурных расходов до торговых соглашений. Не было никаких новых деталей про фискальное стимулирование", – говорится в обзоре банка UOB.

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По мнению экспертов, последняя речь Трампа была менее обнадеживающей для рынков, чем его выступление после победы на выборах. "Пресс-конференция была совсем не похожа на рыночно-ориентированные… комментарии, которые Трамп сделал во время благодарственной речи 9 ноября", – цитирует газета The Wall Street Journal аналитиков Westpac Bank.

Что говорят в России

В Госдуме заявления Трампа считают в большой степени политическим маневром. Такое мнение высказал зампред фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.

"Я думаю, что последние заявления Трампа – это больше маневр, чем реальное изменения позиции. Он продекларировал желание улучшить отношения с Россией, и он понял, какое сильное антироссийское лобби присутствует в США, с каким сопротивлением он встречается", — считает Емельянов.

Депутат полагает, что Трампу "надо выиграть время для того, чтобы перехватить рычаги власти у уходящей администрации Обамы и выиграть борьбу с национальными элитами".

"В то же время надо понимать, что Трамп все-таки не российский, а американский президент…Он руководствуется национальными интересами США, и никто не говорит, что согласование позиций будет легким. Но для меня пока очевидно, что его стремление улучшить отношения с Россией на данный момент не изменилось",- подчеркнул он.

Напомним, на пресс-конференции Трамп фактически согласился со спецслужбами США, которые обвинили РФ в кибератаках, но сказал, что взломы осуществляли и другие страны.

"Путину не следовало бы наз взламывать, и думаю, что впредь он нас взламывать не будет", — сказал Трамп.

При этом Трамп подчеркнул, что считает неуместным слово "перезагрузка" применительно к развитию отношений между Вашингтоном и Москвой. "Конечно, что-то может произойти, но я не буду тут кнопками перезагрузки подобной Хиллари пользоваться, нет такой кнопки перезагрузки. У нас либо будут нормальные отношения, либо нет", — подчеркнул Трамп.

Реакция в США

По итогам пресс-конференции в Белом доме высказали подозрение, что Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с РФ. "Многие вопросы, которые поднимались, касались потенциальных финансовых связей избранного президента, его семьи и бизнеса в России. Есть много свидетельств, которые те (Трамп и его семья) могут собрать, чтобы опровергнуть эти заявления и обвинения как безосновательные. Но они отказались это сделать. Эта секретность только сеет сомнения в общественном мнении", — сказал пресс-секретарь уходящего президента США Барака Обамы Джош Эрнест.

"Вся имеющаяся информация, которая есть, не подтверждает их (Трампа и его семьи — ред.) аргумент, что заявления беспочвенны. Потому что я знаю, что по крайней мере одного члена семьи Трампа цитировали в недалеком прошлом, когда он говорил, что у его семьи и Trump Organization есть широкие финансовые связи с Россией", — добавил он.

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Экс-посол США в Украине Джон Хербст прогнозирует, что Трамп будет говорить с Китаем или Россией с позиции силы, усиливая американскую армию.

При этом Хербст считает важным для Украины то, что Трамп признал роль России в хакерских атаках на США.

"Много было сказано о российских хакерах. Это хорошо, что он признает, что за хакерскими атаками стоит Россия. Приятно слышать от него, что за время его президентства Россия будет больше уважать США. Это положительные вещи, и они важны для Украины", — цитирует дипломата Цензор.

Еврейская община возмущена

В то же время американские еврейские организации раскритиковали Трампа за его сравнение действий спецслужб с действиями нацистской Германии, пишет Independent.

Ряд организаций и просветительских групп по истории Холокоста назвали сравнения "неуместными" и потребовали извинений.

Исполнительный директор "Центра Анны Франк" Стивен Гольдштейн назвал слова Трампа "гнусным оскорблением людей, которые пережили Холокост по всему миру".

Он сказал, что "избранный президент позорит нашу нацию и ее приверженность свободе накануне своей инаугурации".

Глава Антидиффамационной лиги (еврейская неправительственная организация) Джонатан Гринблатт также потребовал извинений. "Никто не должен бесцеремонно проводить аналогии с нацистской Германией, особенно следующий лидер свободного мира", — написал он.

Американский еврейский центр написал в Twitter: "Мы сожалеем в связи с ссылкой Дональда Трампа на нацистскую Германию в контексте средств массовой информации — неподходящее сравнение, что умаляет ужасы того времени".

Отметим, во время пресс-конференции Трамп отклонил возможную утечку компромата на него, говоря: "Это то, что нацистская Германия могла сделать, но не сделала, я думаю, что это позор, что информация, которая является ложной, является подделкой, которая не соответствует действительности, была представлена общественности".

По материалам из открытых источников интернет