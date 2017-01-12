В РФ рассчитывают, что Трамп не будет наращивать военное присутствие в Европе

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Россия надеется, что новая администрация США не пойдет по тупиковому пути своих предшественников в отношениях с Москвой, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом российский дипломат прокомментировала линию Вашингтона на наращивание своего военного присутствия в странах Восточной Европы.

"Разумеется, будем и далее учитывать направленные против России приготовления Соединенных Штатов, в том числе в странах Балтии, в своем оборонном планировании. Надеемся, что новая американская администрация не пойдет на поводу этой явно тупиковой линии. Можно сказать, что это не просто тупиковая линии, а линия, провоцирующая конфронтацию между нашими странами", — сказала представитель МИД РФ.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что США будет действовать в рамках правил НАТО, если РФ будет использовать пример поведения в Крыму в балтийских странах.