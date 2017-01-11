Песков: у Кремля нет компромата на Трампа, это абсолютная чушь

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютной чушью и фабрикацией сообщения в западных СМИ о якобы имеющемся у Кремля "компромате" на Дональда Трампа.

"Безусловно, это абсолютная утка, абсолютная фабрикация и это абсолютная чушь", — сказал Песков, в ответ на вопрос, имеется ли в Кремле "компромат" на Трампа.

"Это полная фальшивка, и качество этой бумаги, по-моему, говорит за себя… У Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является ни чем иным, как абсолютным вымыслом", — заявил Песков.

Отвечая на вопрос, имеется ли у Кремля "компромат" на Хиллари Клинтон и о существовании якобы некоей "группы" по черному пиару во главе с ним, Песков сказал: "Нет, конечно, Кремль не занимается сбором компромата".

"Кремль, президент Российской Федерации занимается выстраиванием отношений с нашими зарубежными партнерами в интересах РФ, российского народа и в интересах глобального мира, стабильности и безопасности", — отметил Песков.

Москва считает заявления о наличии у РФ компромата на Трампа попыткой навредить двусторонним отношениям, сказал пресс-секретарь президента РФ, сравнив их с "криминальным чтивом".

"Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Качество открытой части предыдущего доклада и этой утки сопоставимо. Pulp fiction (криминальное чтиво — ред) это называется по-английски. Безусловно, наверно так же с определенным юмором надо на это реагировать", — заявил Песков.

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Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но при этом точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. По информации телеканала, данные предположения содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. В распоряжение телеканала попали записи, состоящие из 35 страниц, на основе которых был сделан этот обзор, где не приводятся подробности или информация об источниках.