Об Украине Трамп заговорит не ранее весны - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду новоизбранный президент Соединенных Штатов провел свою первую пресс-конференцию. Во время общения с прессой Дональд Трамп много говорил о России, вспомнил об опубликованном в СМИ компромате, заверил, что передаст свою бизнес-империю сыновьям. Несмотря на ожидания украинских лидеров, вопрос Украины на пресс-конференции не подымался.

Политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев уверен, что несмотря на наличие собственной позиции, новый президент США будет вынужден считаться с мнением американского политикума.

"Во время своей пресс-конференции Дональд Трамп выглядел достаточно уверенным в себе, показывал, что именно он является хозяином положения. Тем не менее информационная атака на нового президента США дает о себе знать. Трамп вынужден отмахиваться от обвинений в слишком тесном сотрудничестве с РФ и выстраивании "новых" отношений. Да, во время своего общения со СМИ Трамп много говорил о России, но если потепление и состоится, то не в той мере, которой ожидают в РФ. Политика изменится, новый президент будет искать компромисс, но рамки этого компромисса будут ограничены — Трамп не сможет полностью игнорировать ту часть политикума, которая не собирается сближаться с РФ", — отметил политолог.

По его словам, для новой президентской администрации тема Украины будет второстепенной.

"В отличие от администрации Барака Обамы, где имелась большая группа специалистов по Украине вроде Виктории Нуланд и Джо Байдена, при Трампе Украина не будет занимать столь высокого места. Совершенно ясно, что для Соединенных Штатов это будет периферийный вопрос. Не стал бы говорить, что Украина будет чем-то вроде разменной монеты в отношениях с Россией, но то, что эта тема не будет первостепенной — факт", — говорит Золотарев.

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Эксперт уверен, что политика Соединенных Штатов по отношению к Украине в ближайшие два-три месяца будет только формироваться.

"Американцы не выработав стратегии, как правило, не предпринимают никаких активных действий. Украине стоит запастись терпением и спокойно наблюдать за тем, когда признаки нового отношения появятся в политике американской администрации. Об Украине Трамп начнет говорить только весной — этот вопрос не относится к числу приоритетных и с ним в США торопиться не будут", — резюмировал он.