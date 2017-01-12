Доклад о компромате на Трампа составил бывший британский разведчик - СМИ

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Бывший сотрудник британских разведывательных служб Кристофер Стил подготовил опубликованный в СМИ документ о том, что власти РФ якобы могли собрать компрометирующий материал на избранного президента США Дональда Трампа, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed, по данным которого составил доклад "человек, назвавший себя бывший сотрудником британской разведки".

Как уточняет издание, сейчас 52-летний Стил является одним из директоров частной компании Orbis Business Intelligence, которая занимается проведением расследований и обеспечением безопасности. Вторым директором компании значится Кристофер Барроуз, отказавшийся "отрицать или подтверждать" данные о том, что его коллега подготовил доклад.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. Анонимный доклад на эту тему опубликовал ресурс BuzzFeed. В документе рассказывалось, что российские власти якобы пытались скомпрометировать Трампа. Портал сообщил, что опубликованная информация уже несколько месяцев циркулировала в кругах политического истеблишмента, спецслужб и некоторых представителей СМИ.

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Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми" и заявил, что видел, как публикации в СМИ "уничтожали" людей. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом" на него.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.