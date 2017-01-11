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Трамп подтвердил, что построит "стену" на границе с Мексикой за ее счет

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Трамп. Первая пресс-конференция президента США (340)

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В ходе пресс-конференции избранный президент США Дональд Трамп вновь подтвердил, что намерен построить не забор, а стену на границе с Мексикой и добавил, что с сама Мексика в той или иной форме компенсирует стоимость стены.
Дональд Трамп. Архивное фото
JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп в среду подтвердил, что власти страны после его вступления в должность 20 января приступят к реализации плана по строительству стены на границе с Мексикой.

Дональд Трамп
REUTERS Jonathan Ernst
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"Это (будет) не забор, а стена. Вы просто неправильно сообщаете об этом. Мы собираемся построить стену. Я могу подождать года полтора, пока мы закончим наши переговоров, которые начнутся сразу после того, как мы займем офис (в Белом доме)", — заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслируют американские телеканалы.

"Мексика в той или иной форме компенсирует нам стоимость стены", — добавил он, отметив, что маловероятно, что это будет прямой платеж. 

Ранее в ходе пресс-конференции Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство сыновей — Дональда-младшего и Эрика.

Смотрите также: Пресс-конференция Дональда Трампа. (Русский перевод)

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