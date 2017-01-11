Трамп подтвердил, что построит "стену" на границе с Мексикой за ее счет

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп в среду подтвердил, что власти страны после его вступления в должность 20 января приступят к реализации плана по строительству стены на границе с Мексикой.

"Это (будет) не забор, а стена. Вы просто неправильно сообщаете об этом. Мы собираемся построить стену. Я могу подождать года полтора, пока мы закончим наши переговоров, которые начнутся сразу после того, как мы займем офис (в Белом доме)", — заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслируют американские телеканалы.

"Мексика в той или иной форме компенсирует нам стоимость стены", — добавил он, отметив, что маловероятно, что это будет прямой платеж.

Ранее в ходе пресс-конференции Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство сыновей — Дональда-младшего и Эрика.

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