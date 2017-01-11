Трамп надеется "поладить" с Путиным

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется "поладить" с президентом России Владимиром Путиным, вместе с РФ бороться с террористической группировкой "Исламское Государство" (ИГ).

"Россия может помочь нам бороться с ИГ", — заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслируют американские телеканалы.

"Если Путину нравится Трамп, это называется преимуществом", — добавил он. При этом он заявил, что тоже может быть жестким с Россией. "Кто верит в то, чтобы Клинтон была жестче с Путиным, чем Трамп?" — сказал избранный президент США.

"Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это", — заключил Трамп.

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Трамп после вступления в должность сам примет решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.