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Трамп надеется "поладить" с Путиным

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Трамп. Первая пресс-конференция президента США (334)

(обновлено: )13010
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что тоже может быть жестким с Россией. "Кто верит в то, чтобы Клинтон была жестче с Путиным, чем Трамп?" - сказал он.
Дональд Трамп
REUTERS Joe Raedle

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется "поладить" с президентом России Владимиром Путиным, вместе с РФ бороться с террористической группировкой "Исламское Государство" (ИГ).

Пресс-конференция Дональда Трампа. Видео
Канал на Youtube Голос Америки
Пресс-конференция Дональда Трампа. (Русский перевод)

"Россия может помочь нам бороться с ИГ", — заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслируют американские телеканалы.

"Если Путину нравится Трамп, это называется преимуществом", — добавил он. При этом он заявил, что тоже может быть жестким с Россией. "Кто верит в то, чтобы Клинтон была жестче с Путиным, чем Трамп?" — сказал избранный президент США.

"Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это", — заключил Трамп.

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Трамп после вступления в должность сам примет решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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