Фондовые индексы США перешли в "красную зону" на комментариях Трампа

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Основные фондовые индексы США в среду перешли в "красную зону" на фоне комментариев избранного президента США Дональда Трампа в ходе его пресс-конференции, однако затем замедлили снижение, а индекс Dow Jones вернулся к росту, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

По состоянию на 18.52 по киевсокму времени промышленный индекс Dow Jones рос на 0,07% — до 19869,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,17%, до 5542,33 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,11%, до 2266,42 пункта. До пресс-конференции все три индекса демонстрировали положительную динамику, а после ее начала — перешли в "красную зону".

Американская валюта, между тем, замедлила рост по отношению к мировым. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 102,36 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,0535 с 1,0555 доллара на торгах днем ранее. При этом ранее укрепление доллара было более выраженным. Курс доллара к иене снижался до 115,76 иены за доллар со 115,77 иены на прошлых торгах, тогда как до конференции пара увеличивалась.

В среду состоялась первая с момента победы на президентских выборах пресс-конференция Дональда Трампа. В ходе своего выступления избранный президент выразил надежду, что компании General Motors, Ford и другие сохранят рабочие места в США, и пообещал стать "лучшим создателем рабочих мест". Трамп также пообещал ввести изменения в фармацевтическую промышленность, снизить затраты на программу по военным самолетам.