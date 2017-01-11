Трамп: в отношении США происходят кибервзломы, в том числе и со стороны РФ

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении США происходит много кибервзломов, в том числе и со стороны РФ.

"Происходит много взломов" — сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировали американские телеканалы. По его словам, это делала "Россия и другие страны, другие люди".

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Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.